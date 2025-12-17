快訊

外交關係低谷衝擊？春秋航空「佐賀-上海」等多條中日航班將停運

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
春秋航空客機。（取自新浪財經）
春秋航空客機。（取自新浪財經）

日媒共同社報導，大陸春秋航空每周2個往返「佐賀-上海」定期航班將於22日起至明年3月28日停運。

報導指，佐賀縣16日就春秋航空營運的、每周2個往返的「佐賀-上海」定期航班表示，自本月22日至冬航季結束的明年3月28日期間停運。縣方於15日收到該公司通知。據稱，通知未說停運的明確理由，「有可能是受到了中國政府提醒公民避免前往日本的影響。」

報導提到，春秋航空「佐賀-上海」航班自2012年起成為定期航班。在因新冠疫情停飛約3年半後，於2023年9月復航。但自今年12月1日起，由原來每周一、三、五、日的4個往返航班，減至每周一、五的2個往返航班。

據日經中文網，日本岡山縣也發布消息稱，從12月16日到明年3月28日，岡山機場起降的上海航線的所有航班全部停運。該航線由大陸的東方航空執飛，每周往返5次。岡山縣航空企劃推進科表示「希望儘快復航」。

另據中國國際航空表示，廣島機場起降、往返大連和北京的航線，也於本月16日至明年3月28日停運。該航線於每周二、六運作。停運原因是飛機調度。該公司表示後續方針尚未確定。

同時，富山縣也發布消息稱，富山機場的定期航班、富山-上海航班，將於2026年1月3日至3月28日停運，共37個往返航班取消。營運該航線的東方航空已提出申請，停運原因是「由於市場問題」。但據悉，富山縣尚未收到該公司的詳細說明。

