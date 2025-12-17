陸「國產GPU第2股」沐曦股份中一簽賺近123萬 仍有三大隱憂

繼摩爾線程5日登陸科創板，並在首日經歷股價暴漲之後，大陸國產GPU行業迎來第2位重量級選手「沐曦股份」，於17日登陸科創板，上市首日開盤暴漲569%，開盤價報每股人民幣700元，中一簽賺近人民幣30萬元（約新台幣123萬元）；照此計算，沐曦股份超越摩爾線程，成為A股全面註冊制以來最賺錢新股。

不過分析認為，沐曦股份面臨國際巨頭壓制與境內同行夾擊、關聯交易與核心技術來源、行業共性困境與破局挑戰三大隱憂。

沐曦股份是大陸高性能通用GPU（圖形處理器）領域的領軍企業之一。公司成立於2020年9月，致力於自主研發全棧高性能GPU晶片及計算平臺，產品主要應用於人工智慧（AI）訓練和推理、通用計算及圖形渲染三大核心領域。

該公司2022到2024年營收分別為人民幣42.6萬元、0.5億元、7.4億元；虧損人民幣7.7億元、8.7億元、14.0億元。根據管理層初步預測，2025全年公司預計營收為人民幣15億元至19.8億元，較上年年增101.8%至166.4%；預計虧損人民幣7.6億元至5.2億元。

同花順財經分析，沐曦股份身處一個「強者恆強」的賽道。全球GPU市場由輝達主導，2024年在大陸AI晶片市場的分額仍高達70%。輝達不僅掌握硬體技術優勢，更透過CUDA生態構建了極高的用戶黏性。儘管美國出口管制政策為國產GPU創造了替代空間，但輝達針對大陸市場定制的H20晶片已獲准銷售，將進一步擠壓國產廠商的市場空間。

境內競爭同樣激烈。沐曦股份與海光信息、摩爾線程、壁仞科技等企業並稱「國產GPU四小龍」，各家均在爭奪有限的國產替代訂單。2024年大陸本土AI晶片品牌滲透率僅約30%，這代表所有國產廠商需在剩餘市場空間中激烈廝殺。更嚴峻的是，華為海思、寒武紀等ASIC/DSA路徑的晶片廠商，憑藉差異化技術路線也在分食市場。

公司客戶集中度偏高，2025年第1季前5大客戶銷售占比回升至88.35%。其中股東兼客戶的上海源廬加佳在2025年第1季貢獻了28.39%的收入。這種關聯交易雖然具有商業合理性，但可能引發收入獨立性質疑。

核心技術團隊背景亦值得關注。創始人陳維良及多位核心技術人員曾任職AMD，而AMD正是沐曦股份的同行業競爭對手。儘管公司已與相關人員簽訂保密及競業協定，但在智慧財產權糾紛高發的晶片行業，這種人才流動背景可能成為潛在風險點。

此外，沐曦股份的困境折射出國產GPU企業的共性難題：如何在技術落後、生態弱勢的情況下實現商業閉環？據統計，沐曦股份與摩爾線程2家企業、近3年累計虧損均逾人民幣30億元，反映整個行業仍處於「燒錢換市場」的階段。

沐曦股份試圖通過相容CUDA生態降低使用者遷移成本，但軟體生態建設非一日之功。公司雖擁有245項發明專利，但與國際巨頭數萬項專利積累相比仍顯薄弱。此次IPO募資人民幣39億元，將主要用於新一代晶片研發，但考慮到晶片研發的高失敗率，這些投入能否轉化為市場競爭優勢尚待觀察。

在備受關注的國產替代敘事下，沐曦股份仍需直面盈利能力、產品結構、市場競爭等多重挑戰。儘管其技術突破值得肯定，但只有當營收結構多元化、虧損持續收窄、產品均價企穩這些轉捩點出現時，投資者才能更清晰地看到其長期價值。在資本密集的GPU賽道上，上市不是終點，而是新一輪生存競賽的開始。