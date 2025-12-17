C909客機 已交付175架

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國C909飛機目前已安全載客超3000萬人次。C909已交付175架，占中國國內支線客機60%以上；海外運行12個國家。

人民日報14日消息，C909是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的中短程新型渦扇支線客機，載客78到97座，航程2225到3700公里，於2016年6月28日首航。近年來，C909不斷拓展航線網絡，加快規模化、系列化發展。目前，C909已有貨機、應急救援指揮機、醫療機和公務機等衍生機型；累計運營700餘條航線，每天運載數萬旅客、鏈接上百座城市，實現了中國產噴氣飛機商業運營的突破。

C909還加快拓展海外市場，由印尼翎亞航空、老撾航空、越南越捷航空3家海外航司在東南亞地區運營的C909飛機累計開通近20條航線，通航20餘座城市。

另據中國商飛公司本月4日介紹，C909飛機是中國自主研製的渦扇支線客機。截至目前，中國商飛公司已向十餘家國內外客戶交付了170餘架C909飛機。

飛機 航線 規模

延伸閱讀

郵輪旅行不是每個人都喜歡 專家建議5類人直接搭飛機就好

美聯航飛東京客機突引擎故障！起飛釀地面失火 空中放油畫面曝

日本國內線客機空中故障 迫降於北海道函館

空中巴士會步上波音後塵嗎？A320系列史上最大召修後又證實鑲板品質問題

相關新聞

海南自貿港18日封關 74%商品零關稅

海南自貿港將於12月18日全島封關運作，這是大陸擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。封關後，海南自貿...

陸消費增速 連6個月放緩

中國11月社會消費品零售總額僅年增1.3%，比10月大幅下降1.6個百分點，消費增速已連續6個月放緩，顯示「以舊換新」政...

C909客機 已交付175架

中國C909飛機目前已安全載客超3000萬人次。C909已交付175架，占中國國內支線客機60%以上；海外運行12個國家...

年內漲幅超73% 有色金屬類股衝刺A股年度冠軍

沉寂多年的有色金屬類股，在2025年迎來久違的史詩級行情。截至16日，A股有色金屬（申萬一級行業）年度漲幅高達73.67...

中美AI競爭加速 專家：未來三年大陸晶片技術或彎道超車

兩岸企業家峰會年會16日在南京登場，台灣區電機電子工業同業公會副理事長胡惠森指，透過峰會平台加強交流、發揮彼此優勢，有助...

陸50強企業近三年累計營收增長率 平均值490%

德勤中國最新報告顯示，今年大陸50強企業三年累計營收增長率的平均值為490%，相比2024年略有下降，而前十強企業營收增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。