C909客機 已交付175架

中國C909飛機目前已安全載客超3000萬人次。C909已交付175架，占中國國內支線客機60%以上；海外運行12個國家。

人民日報14日消息，C909是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的中短程新型渦扇支線客機，載客78到97座，航程2225到3700公里，於2016年6月28日首航。近年來，C909不斷拓展航線網絡，加快規模化、系列化發展。目前，C909已有貨機、應急救援指揮機、醫療機和公務機等衍生機型；累計運營700餘條航線，每天運載數萬旅客、鏈接上百座城市，實現了中國產噴氣飛機商業運營的突破。

C909還加快拓展海外市場，由印尼翎亞航空、老撾航空、越南越捷航空3家海外航司在東南亞地區運營的C909飛機累計開通近20條航線，通航20餘座城市。

另據中國商飛公司本月4日介紹，C909飛機是中國自主研製的渦扇支線客機。截至目前，中國商飛公司已向十餘家國內外客戶交付了170餘架C909飛機。