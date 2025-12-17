陸消費增速 連6個月放緩

中國11月社會消費品零售總額僅年增1.3%，比10月大幅下降1.6個百分點，消費增速已連續6個月放緩，顯示「以舊換新」政策效力減弱，官方稱要加強商務和金融協同以更大力度提振消費力道。

作為拉動經濟成長的馬車之一，中國消費不振已成痛點。反映消費的社零增速近年斷崖式下滑，從2019年12月的8.0%跌至2025年11月的1.3%。中國居民消費占GDP比重約40%，遠低於已開發國家60%以上水準。

中國國家統計局日前發布11月份宏觀經濟數據。其中，社會消費品零售總額人民幣4兆3898億元（約新台幣19.3兆元），年增1.3%，比10月下滑1.6個百分點。

綜合第一財經與財新網報導，國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上對此回應稱，近期社會消費品零售總額增速有所回落，主因是去年同期基數較高。

但他也表示，居民消費能力和信心有待提升，消費增長內生動力仍需增強。

服務消費成長較快。統計局數據顯示，1至11月，不完全包含在社會消費品零售總額中的服務零售額年增5.4%，比1至10月加快0.1個百分點，連續3個月回升，比同期商品零售額增速高1.3個百分點。

11月商品零售增速進一步下滑，下降1.8個百分點至1%，為2023年7月以來新低；餐飲收入下降0.6百分點至3.2%，其中限額以上單位餐飲收入增速縮小2.5個百分點至1.2%。

日前召開的中央經濟工作會議確定了明年經濟工作8大重點任務。其中，堅持內需主導、建設強大國內市場排在首位。會議明確，深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計畫。

中國商務部、中國人民銀行、金融監管總局也聯合印發「關於加強商務和金融協同更大力度提振消費的通知」，鼓勵金融機構圍繞5大重點領域，因地制宜推動新型消費的發展。