大陸GPU四小龍 衝刺IPO…業界掀起資本化浪潮

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸股市示意圖。（中新社）

被稱為大陸國產GPU「四小龍」的摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技和燧原科技‌加快衝刺IPO，顯示在國產自主算力壓力下，正掀起資本化浪潮。

上述企業紛紛公告上市消息，比如壁仞科技港股IPO獲大陸證監會備案；摩爾線程已登錄上交所科創板，沐曦股份今（17）日緊接掛牌，燧原科技則重新進行上市輔導備案。

雖然美國批准輝達H200晶片出口中國大陸，但路透報導，大陸官方仍未放行，且可能提出綑綁國產晶片要求，但大陸國產晶片性能仍未能跟上輝達，導致陸企相關企業面臨技術提升、高度投入研發的壓力。

相較其他三小龍選擇A股上市，壁仞科技選擇赴港上市，其成立於2019年，聚焦高性能通用GPU領域，其於2022年推出首批產品時，曾宣稱其BR100晶片效能可對標輝達的H100 AI處理器。目前已完成多輪融資，投資方包括啓明創投、IDG資本、華登中國，平安集團、高瓴創投、格力創投等華麗陣容。胡潤研究院發布「2024全球獨角獸榜」顯示，壁仞科技的估值為人民幣155億元，排在全球495位。

與此同時，沐曦股份公告，將於17日在上海證券交易所科創板上市，本次共發行4,010萬股，發行價為每股人民幣104.66元，總募資規模約人民幣41.97億元。戰略配售名單還包括大陸國家人工智能產業投資基金。

摩爾線程於5日正式登陸上交所科創板，首日便刷新A股全面註冊制實施以來的新股申購收益紀錄。上市後的多個交易日內，摩爾線程股價最高漲幅達723.5%，總市值曾突破人民幣4,400億元，能與股王貴州茅台、寒武紀一較高下。

獲得騰訊大手筆注資的燧原科技則聚焦AI領域雲端和邊緣算力產品，據報在11月1日向上海證監局提交了上市輔導備案報告。

伴隨上市，招股書披露公司實際狀況。按營收規模來看，摩爾線程、沐曦股份處於「商業化」早期。摩爾線程業務布局最廣，覆蓋AI智算、圖形渲染和智能座艙SoC晶片等多個領域，處於快速擴張和高投入期。雖然其2025年上半年營收已逾過去三年總和，仍持續虧損。

據沐曦股份招股書，目前公司逾97%收入依賴「曦雲C500系列」這一款訓推一體晶片產品。今年前三月虧損約人民幣2.32億。預計最快2026年達盈虧平衡點。

