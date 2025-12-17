超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰昨（16）日造訪聯想集團位於北京的全球總部。在聯想集團多位高管陪同下，AMD一行參觀了包括人形機器人在內的多項聯想最新產品與技術成果。

蘇姿丰與聯想集團互動並非第一次。智通財經報導，2025年3月，蘇姿丰到訪大陸，抵達後造訪的第一家企業正是聯想集團。隨後，雙方宣布將在AI PC領域展開多項合作，並加深在AI伺服器方面的共同合作。

蘇姿丰上周表示，超微一部分的MI 308晶片已經取得能夠出口到中國大陸的許可，而且準備好在出貨時支付給美國政府15%的稅費。另外，據大陸駐美國大使館消息，大陸駐美國大使謝鋒甫於本月11日會見蘇姿丰。雙方就AMD在中國大陸的經營情況、中美經貿合作等議題交換意見。

聯想集團此前披露資訊，將於2026年1月6日在拉斯維加斯舉辦聯想科技創新大會，屆時將集中發布在AI領域最新產品、服務方案及混合式AI戰略階段性成果。