蘇姿丰造訪聯想總部

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰昨（16）日造訪聯想集團位於北京的全球總部。在聯想集團多位高管陪同下，AMD一行參觀了包括人形機器人在內的多項聯想最新產品與技術成果。

蘇姿丰與聯想集團互動並非第一次。智通財經報導，2025年3月，蘇姿丰到訪大陸，抵達後造訪的第一家企業正是聯想集團。隨後，雙方宣布將在AI PC領域展開多項合作，並加深在AI伺服器方面的共同合作。

蘇姿丰上周表示，超微一部分的MI 308晶片已經取得能夠出口到中國大陸的許可，而且準備好在出貨時支付給美國政府15%的稅費。另外，據大陸駐美國大使館消息，大陸駐美國大使謝鋒甫於本月11日會見蘇姿丰。雙方就AMD在中國大陸的經營情況、中美經貿合作等議題交換意見。

聯想集團此前披露資訊，將於2026年1月6日在拉斯維加斯舉辦聯想科技創新大會，屆時將集中發布在AI領域最新產品、服務方案及混合式AI戰略階段性成果。

蘇姿丰 美國

延伸閱讀

中菲南海仙賓礁爆衝突 陸指控菲「武裝漁民」持刀挑釁

大陸根據美通報 在深圳港查獲430公斤走私古柯鹼

德儀買機器人 帶旺廣宇

富比世百大最具影響力女性 高市初登榜拿第3 獵魔女團也入選

相關新聞

大陸GPU四小龍 衝刺IPO…業界掀起資本化浪潮

被稱為大陸國產GPU「四小龍」的摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技和燧原科技‌加快衝刺IPO，顯示在國產自主算力壓力下，正掀起...

海南自貿港18日封關 74%商品零關稅

海南自貿港將於12月18日全島封關運作，這是大陸擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。封關後，海南自貿...

60億加碼核心產線 TCL華星的產能卡位與技術突圍

2025年末，面板行業顯現復囌態勢之際，TCL科技一項重要收購引發市場關注——控股子公司TCL華星擬以60.45億元現金收購深圳華星半導體10.77%股權。交易完成後，TCL科技對後者的持股比例將從8

陸消費增速 連6個月放緩

中國11月社會消費品零售總額僅年增1.3%，比10月大幅下降1.6個百分點，消費增速已連續6個月放緩，顯示「以舊換新」政...

C909客機 已交付175架

中國C909飛機目前已安全載客超3000萬人次。C909已交付175架，占中國國內支線客機60%以上；海外運行12個國家...

蘇姿丰造訪聯想總部

超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰昨（16）日造訪聯想集團位於北京的全球總部。在聯想集團多位高管陪同下，AMD一行參觀了包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。