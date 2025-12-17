兩岸企業家峰會 聚焦新商機

兩岸最高層級經貿交流平台、2025兩岸企業家峰會年會昨（16）日在南京登場，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧致詞表示，日前中共四中全會通過制定十五五（2026至2030年）規劃相關建議，對未來發展作出頂層設計與戰略謀劃，將為兩岸經濟合作與共同發展注入新動力。峰會台灣方面理事長劉兆玄建議，兩岸可在人工智慧（AI）等五大領域深化合作。

開幕式前，王滬寧先行會見峰會台灣方面理事長劉兆玄。劉兆玄表示，過去五年大陸推動十四五規劃，在科技創新、新能源、電動車、5G通訊及人工智慧等領域進展顯著，隨著十五五規劃即將推進，未來對全球經濟發展及兩岸經貿關係將產生重要影響。

王滬寧指出，近五年來，大陸經濟年均增長約5.5%，對世界經濟增長貢獻率保持30%左右，成為全球經濟增長重要引擎。本屆峰會以「聚焦轉型創新、深化多元合作」為主題，順應時代潮流，契合兩岸同胞期待。

劉兆玄致詞指出，兩岸經貿往來對雙方皆極為重要，目前大陸為台灣第一大貿易夥伴，台灣則是大陸第五大貿易夥伴。隨著大陸產業結構升級，兩岸貿易朝高科技發展，機電及高新技術產品與零組件占比已超過三分之二，反映產業高度互補。

劉兆玄建議，台灣產業在跨國產業鏈合作累積經驗，大陸正推動產業鏈現代化與自主化，未來可在AI、智慧製造、工業互聯網、環保節能、生物醫藥等領域深化合作。近兩、三年，峰會聚焦新能源網聯汽車，透過專項工作小組促成整車廠與台灣汽車電子零組件業者對接，未來可擴展至其他產業。