中共中央財辦：擴大內需是大陸2026排首位重點任務

新華社報導，中共中央財辦有關負責官員今天表示，「擴大內需」是中國明年「排在首位的重點任務」，其中包括要制定實施城鄉居民「增收計劃」，並推動國內投資止跌回穩。而官員也坦承，中國近幾個月消費和投資增速有所放緩，因此需要「持續加力擴內需」。

新華社今晚以「中央財辦有關負責同志」的名義，對明年中國在經濟上的一系列重點任務作說明。除擴大內需外，還宣示中國明年將新推出一批優化外商投資環境的政策措施，且明年繼續實施更加積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策；至於穩定房市，則要積極「推動房地產企業轉型發展」，從以新屋銷售為主轉向「提供高品質多樣化居住服務」的物業模式等。

根據報導，中央財辦有關負責官員除強調「擴大內需」是明年「排在首位的重點任務」外，並指明年要把握消費的結構性變化，「從供需兩側發力」提振消費。

官員說，當前中國正從「以商品消費為主」轉向「商品消費和服務消費並重」，一些領域商品消費增速放緩，但文旅、養老、托育等服務消費需求旺盛。要以新需求引領新供給、以新供給創造新需求，促進供需更加適配。

他表示，明年要制定實施城鄉居民「增收計劃」，促進高品質充分就業，繼續提高城鄉居民基礎養老金，持續提升居民消費能力。並要有效釋放消費需求潛力，持續清理不合理限制措施，支持有條件地區推廣中小學「春秋假」，把職工帶薪錯峰休假落實到位。打造「購在中國」品牌，釋放入境消費巨大成長空間。

官員說，明年要著眼「惠民生、增後勁」，推動國內投資止跌回穩。當前中國國內投資出現下滑，且在科技創新、產業升級、基礎設施、改善民生等方面還有不少短板（缺陷）弱項。因此要統籌提振消費和擴大投資，提高養老、托育、醫療等民生類投資比重。要有效發揮政府投資帶動作用，並引導民間投資向高技術、服務業等新領域拓展，增強民間投資信心。