年內漲幅超73% 有色金屬類股衝刺A股年度冠軍

沉寂多年的有色金屬類股，在2025年迎來久違的史詩級行情。截至16日，A股有色金屬（申萬一級行業）年度漲幅高達73.67%，超越通信類股的72.97%，位居全市場第一。而在12日，全A漲幅第一是通信行業，可見今年行業漲幅榜競爭激烈程度。

第一財經日報報導，有色金屬類股內個股表現更是精彩。斯瑞新材以340.01%的漲幅領跑，招金黃金、興業銀錫、中鎢高新、洛陽鉬業等一批耳熟能詳的有色龍頭，漲幅均超過150%，共計26檔股年內翻倍。

在一片歡騰與驚歎中，一個幾乎被市場遺忘的歷史規律，正凝視著這場有色盛宴。統計2000年以來的行業漲幅排名數據，有色金屬行業兩次漲幅排名全A第二，卻從未登頂，也從未實現過連續兩年躋身漲幅前五名的壯舉。

此刻，有色金屬正無限接近打破第一項紀錄，年漲幅領先第二名通信行業0.7個百分點，能否保持領先身位距離，登頂A股年度榜首，距離2025年A股收官還有12個交易日，這一懸念即將揭曉。

2025年的有色金屬行情，是一場從貴金屬到工業金屬，從上游資源到下游新材料的全面爆發。這種全面性，在近15年的類股行情中頗為罕見。

貴金屬是當之無愧的急先鋒。全球央行持續購金、美元信用體系弱化以及地緣政治引發的避險需求，構成了推動金價上行的堅實三角。反映在股價上，招金黃金年內上漲227.71%，領漲黃金股，紫金礦業、西部黃金、赤峰黃金等公司的股價亦表現亮眼。

白銀價格狂飆，漲幅甚至超過黃金，令市場矚目，逼空行情推動白銀價格創歷史新高，COMEX白銀的年漲幅已超過100%。白銀價格飆升背後是資金與庫存的深度博弈，一方面，全球礦產銀產量長期停滯，另一方面，白銀需求端，呈現傳統消費穩健、新興產業（光電、新能源汽車）需求爆發的格局。

工業金屬則講述「供給有限、需求增長的故事」。新能源車、光電、電網投資以及機器人、算力等新領域，共同撐起對銅、鋁等基礎金屬的長期需求想像。

從數據來看，2025 至今鈷、鋰等能源金屬，黃金、白銀等貴金屬，稀土、銻、鎢、錫等小金屬與稀有金屬，銅、鋁等工業金屬的金屬價格漲幅相對較好；鋅、鎂、鎳等金屬品種的價格表現較差。

股價漲幅居前的有色金屬公司，多數分布於工業金屬、小金屬和金屬新材料等二級行業。26檔翻倍股中，11檔來自工業金屬、6檔來自小金屬，貴金屬、能源金屬、金屬新材料各有3檔翻倍股。