海南自貿港將啟動！優惠稅率落地省15%成本 帶火飛機維修業

海南自由貿易港16日正式發布啟動全島封關通告，海南今年也因為自貿港宣傳助推相關產業發展，比如飛機維修產業正迎來前所未有的發展機遇。

快科技報導，飛機維修公司負責人介紹，基地未來三年的業務已基本排滿，該基地一年大概是700架的維修量。封關以後預計會有更多海南特有的政策推出，將帶來更大的便利和發展空間。

海南自貿港4小時飛行半徑覆蓋全球21國47%人口，8小時覆蓋59國67%人口，在政策優惠下，境外航司送飛機到海南維修，可以免交保稅金、加註保稅航油、維修航材保稅等，綜合下來可為航司節省時間以及10%至15%的維修成本。

海南自貿港的航權開放也在為空中通道擴容按下加速鍵。海南是當前大陸國內唯一主動開放第五、第七航權和中途分程權的省份。

今年1—11月，海口美蘭機場海關共監管79架次飛機、13台次發動機、13批次航材開展保稅維修，貨值為515.7億元，年增68.6%。

海南省政府16日正式發布啟動的公告，自2025年12月18日起，海南自由貿易港正式啟動全島封關。同時發布一系列文件自正式啟動全島封關之日起施行。封關後，零關稅產品增逾6000多個、且可享加工免增值稅30%、同時有雙十五稅率優惠吸引企業與人才進駐。大陸官方將其視為對外開放另一新篇章。

全島封關啟動後實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」、為基本特徵的自由化、便利化政策制度。目前海南對外一線放開的有8個口岸，對大陸內地管住的口岸有10個，將採取智慧化通關便捷措施。而一線進口的零關稅商品稅目比例由21%提升至74%。

不少企業在啟動之前在海南島註冊，企查查發布資訊顯示，截至12月9日，海南省現存366.45萬戶經營主體，其中，企業共100.92萬家，佔比達27.54%。註冊量方面，2020年至今，海南省共註冊475.31萬戶經營主體，其中企業共註冊121萬家。

行業分布上，這121萬家企業中，近5成歸屬於批發和零售業，佔比達46.29%，此外，租賃和商務服務業，信息傳輸、軟體和訊息技術服務業，科學研究和技術服務業為熱門行業，企業註冊量佔比較高。

2018年中國（海南）自由貿易試驗區成立，2020年「海南自由貿易港建設總體方案」發布。數據顯示，今年11月，海南自由貿易港進出口年增9.1%，前三季海南服務貿易增長23.1%，實際使用外資增長42.2%。