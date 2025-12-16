快訊

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

聽新聞
0:00 / 0:00

海南自貿港將啟動！優惠稅率落地省15%成本 帶火飛機維修業

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
海南自由貿易港將啟動，海南今年也因為自貿港宣傳助推相關產業發展，比如飛機維修產業正迎來前所未有的發展機遇。（新華社）
海南自由貿易港將啟動，海南今年也因為自貿港宣傳助推相關產業發展，比如飛機維修產業正迎來前所未有的發展機遇。（新華社）

海南自由貿易港16日正式發布啟動全島封關通告，海南今年也因為自貿港宣傳助推相關產業發展，比如飛機維修產業正迎來前所未有的發展機遇。

快科技報導，飛機維修公司負責人介紹，基地未來三年的業務已基本排滿，該基地一年大概是700架的維修量。封關以後預計會有更多海南特有的政策推出，將帶來更大的便利和發展空間。

海南自貿港4小時飛行半徑覆蓋全球21國47%人口，8小時覆蓋59國67%人口，在政策優惠下，境外航司送飛機到海南維修，可以免交保稅金、加註保稅航油、維修航材保稅等，綜合下來可為航司節省時間以及10%至15%的維修成本。

海南自貿港的航權開放也在為空中通道擴容按下加速鍵。海南是當前大陸國內唯一主動開放第五、第七航權和中途分程權的省份。

今年1—11月，海口美蘭機場海關共監管79架次飛機、13台次發動機、13批次航材開展保稅維修，貨值為515.7億元，年增68.6%。

海南省政府16日正式發布啟動的公告，自2025年12月18日起，海南自由貿易港正式啟動全島封關。同時發布一系列文件自正式啟動全島封關之日起施行。封關後，零關稅產品增逾6000多個、且可享加工免增值稅30%、同時有雙十五稅率優惠吸引企業與人才進駐。大陸官方將其視為對外開放另一新篇章。

全島封關啟動後實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」、為基本特徵的自由化、便利化政策制度。目前海南對外一線放開的有8個口岸，對大陸內地管住的口岸有10個，將採取智慧化通關便捷措施。而一線進口的零關稅商品稅目比例由21%提升至74%。

不少企業在啟動之前在海南島註冊，企查查發布資訊顯示，截至12月9日，海南省現存366.45萬戶經營主體，其中，企業共100.92萬家，佔比達27.54%。註冊量方面，2020年至今，海南省共註冊475.31萬戶經營主體，其中企業共註冊121萬家。

行業分布上，這121萬家企業中，近5成歸屬於批發和零售業，佔比達46.29%，此外，租賃和商務服務業，信息傳輸、軟體和訊息技術服務業，科學研究和技術服務業為熱門行業，企業註冊量佔比較高。

2018年中國（海南）自由貿易試驗區成立，2020年「海南自由貿易港建設總體方案」發布。數據顯示，今年11月，海南自由貿易港進出口年增9.1%，前三季海南服務貿易增長23.1%，實際使用外資增長42.2%。

自由貿易 飛機 服務業 稅金

延伸閱讀

出國賞雪帶釘鞋套防摔倒 航警提醒旅客託運避免遭沒入

郵輪旅行不是每個人都喜歡 專家建議5類人直接搭飛機就好

日本國內線客機空中故障 迫降於北海道函館

川普上任周年要遣返百萬人 國安部1.4億美元買6波音機當專機

相關新聞

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

大陸商務部16日公告，針對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品的反傾銷調查，最終認定存在傾銷，決定自17日起對相關產品徵收...

AMD執行長蘇姿丰現身北京！多位高管陪同下 參訪聯想集團全球總部

第一財經報導，12月16日，超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰率高管團隊造訪聯想集團位於北京的全球總部。在聯想集團多位高管...

人民幣持續升值 港股為何創下波段新低？

人民幣持續升值，美元兌人民幣已經逼近7的整數關卡，以前人民幣升值最受益的港股卻罕見出現持續下跌，香港恒生指數12月16日...

陸前官員：2035年大陸人均GDP達2.3萬美元完全有可能

兩岸近日因為互比GDP交鋒，前大陸國家統計局長馬建堂16日在一場論壇上表示，2022年世界銀行列舉的15個中等發達國家人...

小米汽車又有事故 傳車主剛提SU7新車即撞死銷售人員

小米汽車再傳事故。網傳，15日下午，一名車主在浙江杭州的小米汽車交付中心剛提新車，這輛小米SU7就在倒車時當場撞死小米銷...

海南自貿港將啟動！優惠稅率落地省15%成本 帶火飛機維修業

海南自由貿易港16日正式發布啟動全島封關通告，海南今年也因為自貿港宣傳助推相關產業發展，比如飛機維修產業正迎來前所未有的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。