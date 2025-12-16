人民幣持續升值 港股為何創下波段新低？

人民幣持續升值，美元兌人民幣已經逼近7的整數關卡，以前人民幣升值最受益的港股卻罕見出現持續下跌，香港恒生指數12月16日下跌1.54%，收在25,235點，累計第4季已下跌超過2,000點，也跌破10月和11月的低點，創出波段新低。

一財網報導，光大證券及中金公司等專家分析認為，港股此前漲幅較高，本來就有調整需求；另一方面，受南向資金調倉、美國聯準會鷹派降息後美債利率回升、地緣政治等因素影響，加上日本央行在12月19日是否升息依然不確定，有投資者擔憂市場受到衝擊。

光大證券國際策略師伍禮賢表示，港股近期調整主要源於年內累計漲幅較大，臨近年底資金入場意願不足。此外，地緣政治因素對市場情緒形成壓制，市場對明年全球經濟前景有一定分歧。技術面來看，投資者要關注25,000點整數關卡支撐，若失守或進一步下探；日本央行的升息預期，會影響日圓套利交易平倉，科技股走弱等，都對區域市場形成壓力。

博大資本國際行政總裁溫天納指出，美國聯準會降息後全球市場波動率顯著上升，日本央行在12月19日升息預期持續發酵，若日圓升息將逆轉持續多年的套利交易邏輯，全球資本或從港股等新興市場撤出，人民幣升值對港股的正向傳導機制當前受到流動性等因素制約，匯率因數難以獨立發揮對港股助推作用。

關於流動性方面，中金公司分析師劉剛表示，南向資金流入放緩或與基金新規相關。12月6日監管層發布《基金管理公司績效考核管理指引（徵求意見稿）》，要求建立以投資收益為核心的考核體系，強化業績基準約束。

劉剛認為，由於主要對標A股指數，有投資者猜測部分基金經理調倉（賣出港股、買入A股成分股），短期形成拋壓，但這種影響有限。外部流動性方面港股也缺乏支撐，美國聯準會鷹派降息後美債利率上行，投資者不應把降息與美債利率下行和美元下行劃等號，鷹派降息就更是如此。

劉剛指出，結構性差異也放大港股對基本面變化的敏感度，人工智慧方面，港股缺乏硬體端標的，成分股主要集中於互聯網應用層，盈利模式尚不清晰；A股則擁有更多AI硬體上市公司，短期受益確定性更強；另外，新消費等細分主題雖為港股獨有，但當前市場情緒偏弱且缺乏催化因素，導致相關標的持續承壓；而近期有色等資源股走強，不過港股相應部分占比並不大，港股更多優勢在於銀行等高股息板塊，股息率高於A股，對於大陸險資等不用考慮紅利稅的投資者尤其具備優勢。