聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
香港恒生指數16日下跌393.47點，跌幅1.54%，收25235.41點，成交金額2015.28億港元。（中通社）
人民幣持續升值，美元兌人民幣已經逼近7的整數關卡，以前人民幣升值最受益的港股卻罕見出現持續下跌，香港恒生指數12月16日下跌1.54%，收在25,235點，累計第4季已下跌超過2,000點，也跌破10月和11月的低點，創出波段新低。

一財網報導，光大證券及中金公司等專家分析認為，港股此前漲幅較高，本來就有調整需求；另一方面，受南向資金調倉、美國聯準會鷹派降息後美債利率回升、地緣政治等因素影響，加上日本央行在12月19日是否升息依然不確定，有投資者擔憂市場受到衝擊。

光大證券國際策略師伍禮賢表示，港股近期調整主要源於年內累計漲幅較大，臨近年底資金入場意願不足。此外，地緣政治因素對市場情緒形成壓制，市場對明年全球經濟前景有一定分歧。技術面來看，投資者要關注25,000點整數關卡支撐，若失守或進一步下探；日本央行的升息預期，會影響日圓套利交易平倉，科技股走弱等，都對區域市場形成壓力。

博大資本國際行政總裁溫天納指出，美國聯準會降息後全球市場波動率顯著上升，日本央行在12月19日升息預期持續發酵，若日圓升息將逆轉持續多年的套利交易邏輯，全球資本或從港股等新興市場撤出，人民幣升值對港股的正向傳導機制當前受到流動性等因素制約，匯率因數難以獨立發揮對港股助推作用。

關於流動性方面，中金公司分析師劉剛表示，南向資金流入放緩或與基金新規相關。12月6日監管層發布《基金管理公司績效考核管理指引（徵求意見稿）》，要求建立以投資收益為核心的考核體系，強化業績基準約束。

劉剛認為，由於主要對標A股指數，有投資者猜測部分基金經理調倉（賣出港股、買入A股成分股），短期形成拋壓，但這種影響有限。外部流動性方面港股也缺乏支撐，美國聯準會鷹派降息後美債利率上行，投資者不應把降息與美債利率下行和美元下行劃等號，鷹派降息就更是如此。

劉剛指出，結構性差異也放大港股對基本面變化的敏感度，人工智慧方面，港股缺乏硬體端標的，成分股主要集中於互聯網應用層，盈利模式尚不清晰；A股則擁有更多AI硬體上市公司，短期受益確定性更強；另外，新消費等細分主題雖為港股獨有，但當前市場情緒偏弱且缺乏催化因素，導致相關標的持續承壓；而近期有色等資源股走強，不過港股相應部分占比並不大，港股更多優勢在於銀行等高股息板塊，股息率高於A股，對於大陸險資等不用考慮紅利稅的投資者尤其具備優勢。

港股 人民幣 聯準會

相關新聞

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

大陸商務部16日公告，針對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品的反傾銷調查，最終認定存在傾銷，決定自17日起對相關產品徵收...

AMD執行長蘇姿丰現身北京！多位高管陪同下 參訪聯想集團全球總部

第一財經報導，12月16日，超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰率高管團隊造訪聯想集團位於北京的全球總部。在聯想集團多位高管...

人民幣持續升值 港股為何創下波段新低？

人民幣持續升值，美元兌人民幣已經逼近7的整數關卡，以前人民幣升值最受益的港股卻罕見出現持續下跌，香港恒生指數12月16日...

陸前官員：2035年大陸人均GDP達2.3萬美元完全有可能

兩岸近日因為互比GDP交鋒，前大陸國家統計局長馬建堂16日在一場論壇上表示，2022年世界銀行列舉的15個中等發達國家人...

小米汽車又有事故 傳車主剛提SU7新車即撞死銷售人員

小米汽車再傳事故。網傳，15日下午，一名車主在浙江杭州的小米汽車交付中心剛提新車，這輛小米SU7就在倒車時當場撞死小米銷...

兩岸企業家峰會 台商：深化多鏈合作、產業融合仍是主軸

兩岸企業家峰會16日在南京舉行，台灣企業界、學界人士強調，無論是產業鏈、資金鏈、金融鏈或人才鏈，未來仍應聚焦大陸「十五五...

