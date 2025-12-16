兩岸企業家峰會 台商：深化多鏈合作、產業融合仍是主軸

兩岸企業家峰會16日在南京舉行，台灣企業界、學界人士強調，無論是產業鏈、資金鏈、金融鏈或人才鏈，未來仍應聚焦大陸「十五五規劃」所錨定的重點產業方向，深化合作、強化鏈結。

大陸全國台企聯會長李政宏16日稱，產業鏈的緊密結合在兩岸經貿合作中扮演關鍵角色。「十五五規劃」聚焦人工智慧、低碳、綠能、智慧製造、低空經濟、生技醫藥與大健康等領域，台資企業可結合自身優勢，對接國家政策，與大陸企業進行深鏈、強鏈與補鏈合作。他認為，大陸的國家資金與政策將持續向這些產業傾斜，企業應緊扣產業方向，把握發展機會。

他說，大陸具備廣大市場與應用場景，台灣則在半導體、伺服器等硬體領域具備基礎，雙方可形成互補。他指出，文創與數位經濟是台灣青年的優勢領域，結合大陸電商與數位經濟環境，可發揮所長；同時，新興產業與低碳智慧製造亦提供多元發展空間。

對地緣政治挑戰，李政宏認為，兩岸企業應發揮各自優勢、強強協作，以市場與產業實力突破干擾。兩岸共同標準的制定有助於產業整合與深度合作，對台資企業投資與金融發展具正面意義。在經濟面向上，他表示，儘管面臨中美貿易摩擦，大陸仍展現產業鏈韌性與多元市場開拓成果，呼籲台商堅定信心、持續深耕大陸市場。

東華大學榮譽教授高長則指，兩岸產業鏈融合是市場機制長期作用的結果。儘管國際間出現經濟與產業脫鉤的聲音，但從2018年美中貿易戰來，兩岸產業融合並未出現結構性改變，部分企業調整生產布局，主要是因應美國政策衝擊，屬局部調整，而非對大陸市場前景失去信心。

高長指，台灣市場腹地有限，企業本就須向外發展，大陸仍是全球重要市場之一，台灣企業與跨國企業在全球價值鏈中的判斷趨於一致，對大陸市場仍抱有高度期待。兩岸產業合作並非唯一選項，但確實是台灣企業一項關鍵且重要的選擇。

展望未來，高長認為，兩岸投資與貿易仍將受市場因素主導，只要大陸經濟維持正向成長，背後即蘊含商機，台資企業難以忽視。若地緣政治風險趨緩，對明年大陸經濟與兩岸產業合作將形成有利條件。他還稱，台灣今年經濟成長率亮眼，但產業結構偏重電子資訊產業，傳統產業承壓明顯，短期內轉型難度仍高。產業結構單一與貧富差距問題，將是台灣未來需正視的挑戰。

另，由於雙城論壇將在27、28日登場，李政宏在受訪時也提及雙城論壇的重要性，認為城市間交流有助於分享治理經驗、增進理解，強調「只要有辦、有交流」，就有助於化解誤解，並在人工智慧等新興領域推動城市間的優勢互補。