聽新聞
0:00 / 0:00
AMD執行長蘇姿丰現身北京！多位高管陪同下 參訪聯想集團全球總部
第一財經報導，12月16日，超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰率高管團隊造訪聯想集團位於北京的全球總部。在聯想集團多位高管陪同下，AMD一行參觀了包括人形機器人在內的多項聯想最新產品與技術成果。
智通財經報導，蘇姿丰與聯想集團之間的互動並非首次。2025年3月，蘇姿豐到訪大陸，抵達後造訪的第一家企業正是聯想集團。隨後，雙方宣布將在AI PC領域展開多項合作，並進一步加深在AI服務器方面的協同。
AMD與聯想集團共同服務微軟、Meta、甲骨文在內的多家全球頭部雲計算與AI集群客戶。
聯想集團此前披露的資訊顯示，其將於2026年1月6日在拉斯維加斯舉辦聯想科技創新大會，屆時將集中發布在AI領域的最新產品、服務方案以及混合式AI戰略的階段性落地成果。衆多參會企業家就包括輝達執行長黃仁勳與AMD董事會主席兼執行長蘇姿丰。
蘇姿丰上周表示，超微的一部分的MI 308晶片已經取得能夠出口到大陸的許可，而且準備好在出貨時支付給美國政府15%的稅費。
另外，據大陸駐美國大使館消息，大陸駐美國大使謝鋒甫於11日會見蘇姿丰。雙方就AMD在大陸的經營情況、中美經貿合作等議題交換了意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言