經濟壓力大！大陸抖音發布公約 禁未經認證帳號發財經內容、唱衰經濟

中央社／ 北京16日電
中國社群平台抖音今天發布「抖音社區財經行業公約（試行）」，其中要求財經領域創作者完成專業資質認證，禁止未經認證帳號發布專業內容或推薦相關服務，並且禁止惡意唱衰經濟發展

中國經濟下行壓力大，官方仍倡導要唱響經濟光明論。據財聯社報導，抖音發布公約，明確帳號資質、內容管理、營銷行為等治理規範，以及違規處理與責任追究機制，規範財經相關內容傳播。

公約表示，適用範圍覆蓋抖音社區內所有發布涉財經內容的帳號，從源頭劃定治理邊界。

公約又稱，平台鼓勵財經創作者發布客觀、中立的財經專業知識，通過科普金融理財常識，為平台用戶持續提供專業、優質的財經內容，助力用戶提升財經認知。

公約表示，禁止實施惡意唱衰經濟發展、擾亂金融市場秩序、抹黑詆毀金融行業的行為；禁止歪曲解讀股市、外匯、房地產市場等領域的財經方針政策、宏觀經濟數據。

公約又稱，違反治理規範，平台將視違規情節的嚴重程度、違規頻率、造成的影響等，對內容及帳號處以警告、限流、回收營利權限、暫停發布、永久封禁等處罰。

同時，公約最後提供檢舉通道，稱如發現財經領域有違規內容，可發送至檢舉信箱。

