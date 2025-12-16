兩岸企業家峰會 郭金龍：兩岸要堅持「拉手」不「鬆手」

快訊

聯合報／ 記者謝守真／南京即時報導
兩岸企業家峰會年會16日在江蘇南京登場，大陸方面理事長郭金龍強調，面對外部環境變化，兩岸企業家應堅持「拉手」不「鬆手」，以延鏈合作共築和平發展根基。記者謝守真／攝影
兩岸企業家峰會年會16日在江蘇南京登場，大陸方面理事長郭金龍表示，峰會一年來持續推動兩岸企業交流合作，推介大陸發展環境、深化產供鏈合作，並落實惠及台胞台企政策。他強調，面對外部環境變化，兩岸企業家應堅持「拉手」不「鬆手」，以延鏈合作共築和平發展根基。

郭金龍16日上午在峰會開幕式上致詞時說，一年來，峰會持續推動兩岸企業交流合作走深走實，廣泛團結兩岸企業界、工商界參與支持兩岸經貿活動，為壯大民族經濟、增進同胞福祉開展多項工作。

郭金龍指出，峰會相關工作主要涵蓋四個方面：

一、推介大陸良好的發展環境。峰會充分發揮平台功能，過去一年參與與支持十五個省區市、五十餘場兩岸大型經貿、文化與青年交流活動，協助台商台企融入新發展格局；

二、推進兩岸經貿交流與產供鏈合作，聚焦兩岸合作基礎較好、發展潛力較大的重點產業領域，持續推動相關合作專案；

三、推動各項惠及台灣民眾與台企的政策措施落實，讓政策直達快享；

四、做好青年工作，促進兩岸青年交流互動，培養未來合作的基礎。

郭金龍還提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，也是台灣光復八十周年。回顧歷史，實現中華民族偉大復興，是近代以來中華民族最偉大的夢想。面對世界百年未有之大變局，中共二十屆四中全會制定通過《十五五規劃》建議，對未來發展作出頂層設計與戰略部署。

郭金龍指，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，多年來一直是世界經濟的主要貢獻者。「十五五」期間，要把國家和民族發展放在自己力量的幾點上，聚焦高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，完整的產業鏈體系與超大規模市場將持續釋放動能。《十五五規劃》提出推動兩岸關係和平發展與推進祖國統一大業的目標任務，也為兩岸企業家提供「機遇清單」，為兩岸優勢互補創造條件。

他表示，兩岸工商界是融合發展的先行者、轉型創新的開拓者，也是民族經濟的重要支撐。當前國際形勢複雜多變，全球經濟成長乏力，兩岸企業家應從中華民族整體利益與長遠發展出發，把握兩岸關係大局，承擔推動兩岸關係和平發展的共同責任。

郭金龍強調，無論外部環境如何變化，都要堅持「拉手」而不是「鬆手」，尋求「延鏈」而不是「斷鏈」，在風高浪急之際更要同舟共濟。他表示，峰會將持續秉持「兩岸一家親」理念，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，推動惠及台胞台企政策措施落實，持續為兩岸經濟合作與融合發展發揮助推作用。

兩岸企業家峰會成立於2013年，是兩岸民間層級最高企業交流平台，設有資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業與青年創業、智能製造等八個合作推動小組。圖為兩岸企業家峰會永久會址——南京揚子江國際會議中心。記者謝守真／攝影
兩岸企業家峰會成立於2013年，是兩岸民間層級最高企業交流平台，設有資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業與青年創業、智能製造等八個合作推動小組。圖為兩岸企業家峰會永久會址——南京揚子江國際會議中心。記者謝守真／攝影

