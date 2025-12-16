快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

聽新聞
0:00 / 0:00

陸明年新增風電與光電裝機逾2億千瓦 核電發展基調不變

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸2026年全國能源工作會議15日在北京召開，會議提到，全年新增風電、太陽能發電裝機2億千瓦以上。圖為阿勒泰地區吉木乃縣的50萬千瓦時風電項目配套輸電線路建設現場。（新華社）
大陸2026年全國能源工作會議15日在北京召開，會議提到，全年新增風電、太陽能發電裝機2億千瓦以上。圖為阿勒泰地區吉木乃縣的50萬千瓦時風電項目配套輸電線路建設現場。（新華社）

大陸2026年全國能源工作會議15日在北京召開，會議提到，要持續提高新能源供給比重，全年新增風電、太陽能發電裝機2億千瓦以上；另也提到積極安全有序發展核電，表明大陸發展核電的基調保持不變。

根據大陸國家能源局消息，此次會議就2026年重點能源工作進行部署。會議提出，要扎實推進能源綠色低碳轉型。持續提高新能源供給比重，全年新增風電、太陽能發電裝機2億千瓦以上，有序推進重大水電項目，積極安全有序發展核電，加強化石能源清潔高效利用。

會議也提出，加快推進能源科技自立自強，扎實推進智慧電網重大專項等能源重大技術裝備攻關，前瞻布局氫能、核能等未來能源產業，以及全力保障民生和企業多元化用能需求等。

第一財經報導指出，此次會議提出的「積極安全有序發展核電」，表明大陸發展核電的基調保持不變。這一理念已寫入2024年通過的大陸「能源法」，意味著在推進能源綠色低碳轉型的進程中，核電將肩負重要使命。

目前，大陸在運和核准在建核電機組共112台，裝機容量1.25億千瓦，成為世界第一核電大國。其中，在運58台、核准在建54台。

報導還提到，能源綠色低碳轉型關鍵在於構建新型能源系統，即以風電、光電等清潔能源為主導。但目前，清潔能源發展面臨的主要瓶頸是「消納」難題。

所謂消納，就是消化、吸納，指的是水電、風電等發電後送上電網，由於電能儲存困難，不用掉就是資源的浪費，需要將豐餘的電能，經過調度送到有電能需求的負荷站點。

化石能源 核電 綠色 低碳 太陽能發電 核能

延伸閱讀

中菲南海仙賓礁爆衝突 陸指控菲「武裝漁民」持刀挑釁

大陸根據美通報 在深圳港查獲430公斤走私古柯鹼

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

台南前議長郭信良再捲弊案起訴…光電場卡關 土地讓社宅包商濫倒廢土

相關新聞

陸前官員：2035年大陸人均GDP達2.3萬美元完全有可能

兩岸近日因為互比GDP交鋒，前大陸國家統計局長馬建堂16日在一場論壇上表示，2022年世界銀行列舉的15個中等發達國家人...

小米汽車又有事故 傳車主剛提SU7新車即撞死銷售人員

小米汽車再傳事故。網傳，15日下午，一名車主在浙江杭州的小米汽車交付中心剛提新車，這輛小米SU7就在倒車時當場撞死小米銷...

陸明年新增風電與光電裝機逾2億千瓦 核電發展基調不變

大陸2026年全國能源工作會議15日在北京召開，會議提到，要持續提高新能源供給比重，全年新增風電、太陽能發電裝機2億千瓦...

中國「三駕馬車」數據惡化 明年經濟料仍疲軟

中國國家統計局公布11月經濟「三駕馬車」工業增加值、零售及固定資產投資等數據全面惡化，前兩項數據寫一年多來新低；11月7...

劉兆玄：全球產業鏈重組 台商對陸投資基本格局沒變

兩岸企業家峰會年會16日登場。台灣方理事長劉兆玄說，國際情勢和地緣政治劇變下，全球產業鏈被迫重組，大陸台商面臨嚴酷的挑戰...

兩岸企業家峰會年會南京開幕 王滬寧會前會見劉兆玄

兩岸企業家峰會2025年年會16日在江蘇南京登場。開幕式前，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧先行會見峰會台灣方面理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。