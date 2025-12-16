聽新聞
陸明年新增風電與光電裝機逾2億千瓦 核電發展基調不變
大陸2026年全國能源工作會議15日在北京召開，會議提到，要持續提高新能源供給比重，全年新增風電、太陽能發電裝機2億千瓦以上；另也提到積極安全有序發展核電，表明大陸發展核電的基調保持不變。
根據大陸國家能源局消息，此次會議就2026年重點能源工作進行部署。會議提出，要扎實推進能源綠色低碳轉型。持續提高新能源供給比重，全年新增風電、太陽能發電裝機2億千瓦以上，有序推進重大水電項目，積極安全有序發展核電，加強化石能源清潔高效利用。
會議也提出，加快推進能源科技自立自強，扎實推進智慧電網重大專項等能源重大技術裝備攻關，前瞻布局氫能、核能等未來能源產業，以及全力保障民生和企業多元化用能需求等。
第一財經報導指出，此次會議提出的「積極安全有序發展核電」，表明大陸發展核電的基調保持不變。這一理念已寫入2024年通過的大陸「能源法」，意味著在推進能源綠色低碳轉型的進程中，核電將肩負重要使命。
目前，大陸在運和核准在建核電機組共112台，裝機容量1.25億千瓦，成為世界第一核電大國。其中，在運58台、核准在建54台。
報導還提到，能源綠色低碳轉型關鍵在於構建新型能源系統，即以風電、光電等清潔能源為主導。但目前，清潔能源發展面臨的主要瓶頸是「消納」難題。
所謂消納，就是消化、吸納，指的是水電、風電等發電後送上電網，由於電能儲存困難，不用掉就是資源的浪費，需要將豐餘的電能，經過調度送到有電能需求的負荷站點。
