劉兆玄：全球產業鏈重組 台商對陸投資基本格局沒變

兩岸企業家峰會年會16日登場。台灣方理事長劉兆玄說，國際情勢和地緣政治劇變下，全球產業鏈被迫重組，大陸台商面臨嚴酷的挑戰，但台商對大陸投資貿易和產業分工的基本格局並未改變，仍將大陸視為重要生產基地和市場。

兩岸企業家峰會開幕式16日在南京舉行。台灣方面出席者包括理事長劉兆玄、副理事長毛治國、祕書長尹啟銘、大陸全國台企聯會長李政宏、前台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽等；陸方官員則包括大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤、江蘇省委書記信長星及海協會會長張志軍。

劉兆玄致詞稱，兩岸經貿往來對雙方皆極為重要，目前大陸為台灣第一大貿易夥伴，台灣則是大陸第五大貿易夥伴。隨著大陸產業結構升級，兩岸貿易內容朝高科技發展，機電及高新技術產品與零組件占比已超過三分之二，反映產業高度互補。過去四十多年來，台商在全球產業鏈扮演重要的角色，同時也在大陸布局運籌，成功協助大陸發展加工出口產業，證明雙方合作的互利雙贏。

他指出，近年國際經濟情勢與地緣政治劇變，國際貿易投資受干擾，全球產業鏈加速重組，台商面臨挑戰，兩岸貿易與投資比重下滑，但投資與分工的基本結構仍未改變，仍將大陸視為重要的生產基地和市場。

劉兆玄表示，台灣產業在跨國產業鏈合作方面累積經驗，大陸正推動產業鏈現代化與自主化，未來可在人工智慧、智慧製造、工業互聯網、環保節能、生物醫藥等領域深化合作。過去兩、三年，峰會聚焦新能源網聯汽車，透過專項工作小組促成整車廠與台灣汽車電子零組件業者對接，形成具體合作模式，未來可評估擴展至其他產業。

在人工智慧，他說，台灣資訊業者在資料中心、基礎零組件、平台與整合服務具備能量，大陸則擁有市場規模與應用場景優勢。《十五五規劃建議》提出推動「人工智慧＋行動」，相關應用將拓展至製造、零售、物流、醫療、金融、教育等領域，為兩岸產業合作提供空間。

綠色轉型上，劉兆玄指，兩岸同樣面臨能源與環境壓力，台灣在綠色生產與服務領域已具基礎，可參與大陸新能源與環保技術合作。峰會並將與福建省及寧德時代就電池能源、儲能技術與回收處理等構想交換意見，研究是否設立「零碳園區」。