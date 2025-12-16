兩岸企業家峰會年會南京開幕 王滬寧會前會見劉兆玄

兩岸企業家峰會2025年年會16日在江蘇南京登場。開幕式前，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧先行會見峰會台灣方面理事長劉兆玄，會見僅短暫開放媒體約5分鐘，隨後請媒體離場。劉兆玄表示，過去五年大陸推動「十四五」規劃，在科技創新、新能源、電動車、5G通訊及人工智慧等領域進展顯著，隨著「十五五」規劃即將推進，未來對全球經濟發展及兩岸經貿關係將產生重要影響。

王滬寧進場後逐一與在場台灣嘉賓握手致意，在媒體短暫開放期間，王滬寧未發表長篇談話，僅簡短致詞表示，「兩岸峰會各位朋友，很感謝和大家相聚在歷史文化名城南京，共同出席2025年兩岸企業家峰會年會。」他指出，首先對年會的召開表示祝賀，並向與會者、特別是台灣朋友致以誠摯問候。王滬寧隨後表示，將先聽取劉兆玄理事長就促進兩岸經貿合作、深化兩岸融合發展及推動兩岸關係和平發展的相關意見。

隨後由劉兆玄發言。劉兆玄在發言中首先回顧，2023年兩岸企業家峰會在南京舉辦時，王滬寧曾親自到場與大家見面，去年峰會於廈門舉行時亦有相關互動，今年再次親自出席，對峰會相關工作的推動是一項重要鼓勵，並代表峰會同仁表達感謝之意。

劉兆玄指出，過去五年大陸推動「十四五」規劃，在科技創新、新能源、電動車、機器人、5G通訊及人工智慧（AI）等領域，不僅多項目標達成，部分領域更在國際上受到高度重視。他表示，隨著「十五五」規劃預計於今年10月通過，明年起將進入國家現代化發展的關鍵階段，相關進展對全球經濟發展及兩岸經貿關係都將產生重要影響。

他進一步說明，峰會後續將特別關注產業體系建構、科技自立自強、建立強大國內市場及全面綠色轉型等政策方向，並持續推動兩岸產業合作，以及協助在陸台商、台企的轉型升級。劉兆玄表示，過去一年峰會在大陸多地舉辦多項活動，參與頻繁，並分別在常州與揚州成立智慧新能源車及新型顯示器兩處合作示範基地，同時推動兩岸青年交流、學習與實習活動。