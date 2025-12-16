大陸根據美通報 在深圳港查獲430公斤走私古柯鹼

在10月川習會後，中美持續推進禁毒合作，根據央視新聞16日報導，陸方日前根據美方通報，在深圳鹽田港一國際貨櫃查獲一批走私的古柯鹼，重量達430公斤；目前該案正在進一步偵辦中。

報導指出，11月26日，大陸禁毒部門根據美國緝毒署通報的線索，在深圳鹽田港一可疑國際貨櫃中，成功查獲毒品古柯鹼430公斤。報導表示，目前該案正在進一步偵辦中。

報導標題指出，這是中美禁毒部門開展執法合作，成功偵破的一起走私古柯鹼案，也形容是中美禁毒合作「戰果再+1」。

美國總統川普和大陸國家主席習近平10月在韓國釜山舉行元首會晤，雙方達成協議，美國同意降低對大陸的關稅，以換取北京打擊非法芬太尼貿易、恢復購買美國黃豆以及保持稀土出口暢通。

本月5日，大陸公安部發言人曾表示，近期，中美兩國禁毒部門認真落實兩國元首釜山會晤達成的重要共識，積極開展禁毒合作，「取得了顯著成效」。雙方還就多起案件開展聯合偵辦。

大陸公安部發言人還說，雙方跨部門禁毒工作團隊保持密切溝通交流，近日舉行了視訊會議，相互通報工作進展，商討下步合作優先事項。中方將在平等、相互尊重基礎上，與美方開展合作，共同應對全球突出毒品問題。