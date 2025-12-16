快訊

陸瑪莎拉蒂大降價人民幣40萬有找 經銷商：賣得飛起來

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
今年下半年以來，豪華跑車品牌瑪莎拉蒂在大陸迎來多輪大降價，且主要集中在格雷嘉（Grecale）這款車型。（圖／取自瑪莎拉蒂微博）
今年下半年以來，豪華跑車品牌瑪莎拉蒂在大陸迎來多輪大降價，且主要集中在格雷嘉（Grecale）這款車型，純電版落地價不到人民幣40萬元（約合新台幣176萬元）。民眾一大早到店門口排隊搶買車，上海一家大型瑪莎拉蒂經銷商管理人員形容，「30多萬的格雷嘉賣得飛起來」。

第一財經報導，該名經銷商管理人員表示，這款折扣車型的熱銷完全超出預期，「店開了9年多，從沒有碰過這種搶車的情況」，降價活動第一天，早上8點半還沒上班，門口已經開始排隊，客戶堵到晚上9點才結束，上海地區的燃油低配車型兩天時間全被搶光。

今年下半年以來，瑪莎拉蒂在大陸迎來多輪大降價，主要集中在格雷嘉這款車型，官方指導價人民幣65.08萬元的格雷嘉燃油版，優惠後「裸車價」降到38.88萬元，降價超過26萬元，相當於六折價；純電版格雷嘉折扣力度更大，官方指導價89.88萬元，降價後裸車價格只要35.88萬，大降價54萬元，相當於打了四折。

上述經銷商管理人員表示，降價後，純電版格雷嘉落地價不到40萬元，總體折扣非常大。目前在大陸銷售的格雷嘉，不管是燃油版還是純電版，低配車型已經全部售罄，燃油版還有部分中配和高配車型。

北京一家瑪莎拉蒂經銷商證實，低配版格雷嘉在大陸早已售罄，這批低價低配車全國只有100多輛，一個周末就賣完，目前北京地區在售的燃油版格雷嘉裸車價在人民幣45萬元左右。

一位接近瑪莎拉蒂的知情人士表示，受疫情影響，這批進口車晚了整整一年半才在大陸市場銷售，與後面新款車型上市時間重疊。對廠家而言，快速去庫存是當務之急，所以出現罕見大降價，「這批車賣一輛虧一輛，但不大降價也不行」。

過去幾年，豪華車在大陸普遍降溫，公開數據顯示，瑪莎拉蒂2017年在大陸的銷量曾達到1.44萬輛，大陸成為其全球最大單一市場；2024年該數據跌到1,228輛；2025年前九個月，瑪莎拉蒂累計銷量為1,023輛。

每日經濟新聞報導，據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會數據，今年9月瑪莎拉蒂的大陸進口銷量為83輛，按年下滑5%；今年1至9月，瑪莎拉蒂的大陸進口銷量為1,023輛，按年下滑3%。乘聯會秘書長崔東樹分析認為，瑪莎拉蒂的走勢總體低迷，超豪華總體走弱，體現超高端消費群體的購買力暫時放緩。

