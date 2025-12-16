70民企投資福州逾千億人民幣

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

福建省第十五屆民營企業產業項目對接會暨閩台生物醫藥產業合作活動12日在福州舉行，推動民營企業產業項目高質量對接，促進閩台產業深度融合。現場集中簽約重大產業項目70個，總投資額達1123.9億元（人民幣，下同）。 　　

中新社報導，福州新區閩台生物醫藥谷在活動現場揭牌，未來將集聚兩岸資源、推動研發與轉化。活動吸引百餘家生物醫藥企業參與，其中台企70餘家，通過產業推介、主旨演講、項目路演及圓桌對話，一批閩台生物醫藥合作項目達成初步合作意向。

本次活動共有來自北京、上海、江蘇、浙江、廣東、福建和香港、台灣等地的近500名企業家、客商代表、機構代表參加。

本次簽約70個項目中，新能源、新材料、集成電路、生物製造等新興產業項目有57個，包括廈門海滄士蘭12英寸高端模擬集成電路芯片製造、漳浦聯盛年產557萬噸林漿紙一體化擴建等2個百億級龍頭項目，以及8個投資超30億元的重大項目。

據悉，簽約項目不僅涵蓋新型顯示、人工智能和機器人、低空經濟、生物製造、中試基地等前沿重點領域和應用場景，也包含了綠色化工、現代紡織服裝等傳統優勢產業的強鏈、延鏈、拓鏈項目。這批項目建成達產後，預計每年可為福建省新增產值超1300億元。 　　

今年以來，福建省持續深化民營企業產業項目對接，截至11月底累計對接民企產業項目2220項，計畫總投資4009億元，製造業項目開工率已達83.3%。

