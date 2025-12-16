陸70城市房價 11月跌幅擴大

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸國家統計局調查70個大中城市商品住宅11月銷售價格，環比總體下降、同比降幅擴大。圖為廣州海珠區的建築群。（中新社）
大陸國家統計局調查70個大中城市商品住宅11月銷售價格，環比總體下降、同比降幅擴大。圖為廣州海珠區的建築群。（中新社）

大陸國家統計局15日發布數據顯示，11月中國70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體下降、同比降幅擴大。

中新社報導，國家統計局城市司首席統計師王中華指出，11月一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格環比下降1.1%，降幅比上月擴大0.2個百分點。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.3%和0.4%，降幅均收窄0.1個百分點；二手住宅銷售價格環比均下降0.6%。 　　

從同比來看，11月一、二、三線城市商品住宅銷售價格同比降幅擴大。其中，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.2%，降幅比上月擴大0.4個百分點。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降2.2%和3.5%，降幅分別擴大0.2個和0.1個百分點。當月，一、二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降5.8%、5.6%和5.8%。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，11月新房和二手房價格環比仍處於下行通道，但與上月相比，跌幅並未擴大。主要原因在於11月新房和二手房市場成交量相比10月有所改善。

據克而瑞研究中心監測，30個重點城市新房項目11月平均開盤去化率為34%，較上月回升3個百分點。

二手房方面，11月30個重點城市二手房成交面積約為1704萬平方米，環比增長14%，前11月累計同比增長3%。

儘管整體樓市仍在調整，58安居客研究院院長張波表示，11月核心城市新房價格穩定。上海、合肥、杭州等核心城市新房價格實現同比或環比增長。以上海為例，其144平方米以上大戶型新房價格同比漲6.7%，顯示出改善性項目供需穩定態勢。





