快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

奧斯卡大導演陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

廣東AI與機器人產業 居陸第一

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
廣東省人工智能與機器人企業超過3700家。圖為深圳的廣東省具身智能機器人創新中心，工作人員操作機器人同步動作。（新華社）
廣東省人工智能與機器人企業超過3700家。圖為深圳的廣東省具身智能機器人創新中心，工作人員操作機器人同步動作。（新華社）

截至2025年11月，廣東省人工智能與機器人企業超3700家，其中人工智能核心企業超2000家，人工智能與機器人國家級專精特新「小巨人」企業超350家，人工智能與機器人上市企業超150家。

2025年粵港澳大灣區人工智能與機器人產業大會暨廣東省人工智能與機器人技能大賽開幕式13日在廣州舉行，「2025年廣東省人工智能與機器人產業發展白皮書」和「AIR珠江指數報告（2025）」提及上述信息。

上述白皮書和報告還稱，廣東省人工智能與機器人產業與北京、江蘇、浙江和上海同處第一梯隊，綜合排名穩居中國首位，企業實力、發展潛力、行業應用、產業連結4項核心指標均位列中國第一。

開幕式上，14個重點項目簽約落地廣東。簽約項目包括人工智能教育與養老機器人研發生產項目、科大訊飛灣區總部、濱海灣AI智造基地一期項目、無問芯穹項目等，分布在廣州、深圳、東莞、珠海、佛山、惠州等地。 　　

現場舉行了廣東省具身智能訓練場、國產計算芯片生態適配中心、廣東省開源鴻蒙適配中心、廣東省工業機器人與智能家居應用賦能中心授牌儀式。

其中，廣東省具身智能訓練場將探索具身智能在千行百業的應用，助力廣東打造全球具身智能發展高地。

此外，現場還發布廣東省人工智能與機器人典型應用場景案例，例如汽車機器人數字化智能柔性焊接、基於工業互聯網的空調多聯外機機器人自動化裝配、AIGC數字人生產系統等一批案例入選。

另，廣東聯通與製造業龍頭企業、人工智能技術服務商、高校和科研院所等單位，12日共同發起成立「廣東省人工智能+製造產業聯盟」。2025年粵港澳大灣區人工智能與機器人產業大會暨廣東省人工智能與機器人技能大賽（簡稱：2025XAIR大會）當日起連續三天在廣州舉行。

該聯盟將推動製造企業、技術服務商與科研機構在數據、算力、知識與方案等關鍵生產要素上的高效共享，破除產業鏈上下游壁壘，提升製造業數字化、智能化轉型效率。2025XAIR大會以「一賽一會一嘉年華」的形式呈現，共有超600家代表性企業參加。大會亦舉行多場平行論壇，聚焦人工智能與機器人在製造、交通等領域的應用和融合。 　　

廣東省工業和信息化廳總經濟師鄒勇兵稱，廣東正推動人工智能與機器人和製造業深度融合，形成「鏈式改造」等先進模式，打造了超過400個數字化轉型標竿，推動超過5萬家規上工業企業數字化轉型。

廣東 廣州 北京

延伸閱讀

規模逾2300億元人民幣 粵領跑人工智能產業

大灣區大學成立 企業導師來自華為

廣東男子患癲癇20年不敢獨自出門 醫生從顱內取出10公分寄生蟲

青海建新基地 綠電直送廣東

相關新聞

陸「三駕馬車」沒勁 經濟有壓 分析師：2026年仍疲軟 需要新動力

大陸國家統計局公布11月經濟「三駕馬車」工業增加值、零售及固定資產投資等數據全面惡化，前兩項數據寫一年多來新低；11月7...

廣東AI與機器人產業 居陸第一

截至2025年11月，廣東省人工智能與機器人企業超3700家，其中人工智能核心企業超2000家，人工智能與機器人國家級專...

陸70城市房價 11月跌幅擴大

大陸國家統計局15日發布數據顯示，11月中國70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體下降、同比降幅擴大。

陸房市持續低迷 傳補貼房貸利息

中國大陸房地產市場投資進一步惡化。大陸國家統計局15日公布，今年1至11月，全國房地產開發投資達人民幣7兆8,591億元...

70民企投資福州逾千億人民幣

福建省第十五屆民營企業產業項目對接會暨閩台生物醫藥產業合作活動12日在福州舉行，推動民營企業產業項目高質量對接，促進閩台...

陸上市半導體併購 煞車

大陸多家半導體上市公司併購案近期接連「煞車」，分析認為，這反映當前併購市場面臨共同挑戰，也折射在宏觀環境變化、市場定價與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。