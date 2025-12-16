廣東AI與機器人產業 居陸第一

截至2025年11月，廣東省人工智能與機器人企業超3700家，其中人工智能核心企業超2000家，人工智能與機器人國家級專精特新「小巨人」企業超350家，人工智能與機器人上市企業超150家。

2025年粵港澳大灣區人工智能與機器人產業大會暨廣東省人工智能與機器人技能大賽開幕式13日在廣州舉行，「2025年廣東省人工智能與機器人產業發展白皮書」和「AIR珠江指數報告（2025）」提及上述信息。

上述白皮書和報告還稱，廣東省人工智能與機器人產業與北京、江蘇、浙江和上海同處第一梯隊，綜合排名穩居中國首位，企業實力、發展潛力、行業應用、產業連結4項核心指標均位列中國第一。

開幕式上，14個重點項目簽約落地廣東。簽約項目包括人工智能教育與養老機器人研發生產項目、科大訊飛灣區總部、濱海灣AI智造基地一期項目、無問芯穹項目等，分布在廣州、深圳、東莞、珠海、佛山、惠州等地。

現場舉行了廣東省具身智能訓練場、國產計算芯片生態適配中心、廣東省開源鴻蒙適配中心、廣東省工業機器人與智能家居應用賦能中心授牌儀式。

其中，廣東省具身智能訓練場將探索具身智能在千行百業的應用，助力廣東打造全球具身智能發展高地。

此外，現場還發布廣東省人工智能與機器人典型應用場景案例，例如汽車機器人數字化智能柔性焊接、基於工業互聯網的空調多聯外機機器人自動化裝配、AIGC數字人生產系統等一批案例入選。

另，廣東聯通與製造業龍頭企業、人工智能技術服務商、高校和科研院所等單位，12日共同發起成立「廣東省人工智能+製造產業聯盟」。2025年粵港澳大灣區人工智能與機器人產業大會暨廣東省人工智能與機器人技能大賽（簡稱：2025XAIR大會）當日起連續三天在廣州舉行。

該聯盟將推動製造企業、技術服務商與科研機構在數據、算力、知識與方案等關鍵生產要素上的高效共享，破除產業鏈上下游壁壘，提升製造業數字化、智能化轉型效率。2025XAIR大會以「一賽一會一嘉年華」的形式呈現，共有超600家代表性企業參加。大會亦舉行多場平行論壇，聚焦人工智能與機器人在製造、交通等領域的應用和融合。

廣東省工業和信息化廳總經濟師鄒勇兵稱，廣東正推動人工智能與機器人和製造業深度融合，形成「鏈式改造」等先進模式，打造了超過400個數字化轉型標竿，推動超過5萬家規上工業企業數字化轉型。