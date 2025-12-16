陸「三駕馬車」沒勁 經濟有壓 分析師：2026年仍疲軟 需要新動力

大陸國家統計局公布11月經濟「三駕馬車」工業增加值、零售及固定資產投資等數據全面惡化，前兩項數據寫一年多來新低；11月70城房價指數年跌2.4%，亦為近三個月最大跌幅，前11月房市銷售額年跌11.1%，房市挑戰仍鉅。分析師指出，大陸經濟在2026年仍疲軟，需要新的增長動力。

數據顯示，11月全國規模以上工業增加值按年增長4.8%，低於市場預期增長5%，增速放緩至15個月以來的最低；11月社會消費品零售總額人民幣4.39兆元，按年增長1.3%，遜於市場預期增長2.9%，也是在結束疫情封控以來最差表現。

投資方面，前11月全國固定資產投資人民幣44.4兆元，按年下跌2.6%。具體細分領域觀察：基礎設施投資按年下跌1.1%，製造業投資增長1.9%，房地產開發投資下降15.9%。

統計局表示，外部不穩定、不確定因素較多，國內有效需求不足，經濟運行面臨不少挑戰。下階段要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰分析，強勁出口限制今(2025)年刺激大陸國內需求的必要性，而且消費以舊換新補貼開始耗盡。他認為大陸官方已將注意力轉向2026年，因為今年實現5%左右的增長目標似乎指日可待，所以沒有太多動力推出進一步刺激措施。

央視報導，將於16日出版的《求是》雜誌將發表中共中央總書記習近平文章，習近平稱「總需求不足」是大陸當前經濟運行面臨的突出矛盾。並稱實施擴大內需戰略，是保持中國經濟長期持續健康發展的需要。意味大陸官方未來有望針對內需再推政策。

與內需強連結的房市數據上，房屋銷售方面，前11月新房銷售面積7.87億平方公尺，年降7.8%，顯示房地產依然承壓。

展望未來房市，評級機構惠譽預測，2026年大陸房地產行業或續收縮，新房銷售額將下降7%至8%，主因在於該行業仍面臨多項結構性挑戰，包括人口結構變化、就業環境不確定、購房者支付能力疲弱及存量房庫存高企等。

惠譽認為，大陸房市要回穩須推出全面政策組合拳，包括刺激經濟、改善勞動力市場狀況及有效的去化市場庫存措施。第一財經引述業內認為，大陸官方可能推出以政府財政資金對購房貸款利息進行補貼的救市措施。