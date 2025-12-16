陸上市半導體併購 煞車

大陸多家半導體上市公司併購案近期接連「煞車」，分析認為，這反映當前併購市場面臨共同挑戰，也折射在宏觀環境變化、市場定價與產業整合深化的多重背景下，交易雙方在估值、條款、整合預期等方面正經歷艱難博弈。

第一財經統計，今年11月1日至12月13日期間，A股市場共有超過20家上市公司公告終止併購重組事項，行業覆蓋半導體、計算機、化工、農業、家居等多個領域。

值得注意的是，大陸多家半導體公司近期公告併購終止，包括：芯原股份在12日宣布終止收購芯來智融97%股權，主因「標的公司管理層及交易對方提出的核心訴求及關鍵事項與市場環境、政策要求及公司和全體股東利益存在偏差」；海光信息與中科曙光則於10日同步公告終止吸收合併計畫，稱「交易相關事項無法在預計時間內達成一致」；其他如，思瑞浦、帝奧微等半導體企業也在近期相繼宣告終止併購重組。

報導引述資深投行人士分析稱，估值問題在併購過程中可能是最普遍的核心條款問題之一，主因買賣雙方在估值立場差異明顯。