陸上市半導體併購 煞車

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸股市示意圖。（中新社）

大陸多家半導體上市公司併購案近期接連「煞車」，分析認為，這反映當前併購市場面臨共同挑戰，也折射在宏觀環境變化、市場定價與產業整合深化的多重背景下，交易雙方在估值、條款、整合預期等方面正經歷艱難博弈。

第一財經統計，今年11月1日至12月13日期間，A股市場共有超過20家上市公司公告終止併購重組事項，行業覆蓋半導體、計算機、化工、農業、家居等多個領域。

值得注意的是，大陸多家半導體公司近期公告併購終止，包括：芯原股份在12日宣布終止收購芯來智融97%股權，主因「標的公司管理層及交易對方提出的核心訴求及關鍵事項與市場環境、政策要求及公司和全體股東利益存在偏差」；海光信息與中科曙光則於10日同步公告終止吸收合併計畫，稱「交易相關事項無法在預計時間內達成一致」；其他如，思瑞浦、帝奧微等半導體企業也在近期相繼宣告終止併購重組。

報導引述資深投行人士分析稱，估值問題在併購過程中可能是最普遍的核心條款問題之一，主因買賣雙方在估值立場差異明顯。

半導體 上市公司

相關新聞

陸「三駕馬車」沒勁 經濟有壓 分析師：2026年仍疲軟 需要新動力

大陸國家統計局公布11月經濟「三駕馬車」工業增加值、零售及固定資產投資等數據全面惡化，前兩項數據寫一年多來新低；11月7...

廣東AI與機器人產業 居陸第一

截至2025年11月，廣東省人工智能與機器人企業超3700家，其中人工智能核心企業超2000家，人工智能與機器人國家級專...

陸70城市房價 11月跌幅擴大

大陸國家統計局15日發布數據顯示，11月中國70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體下降、同比降幅擴大。

陸房市持續低迷 傳補貼房貸利息

中國大陸房地產市場投資進一步惡化。大陸國家統計局15日公布，今年1至11月，全國房地產開發投資達人民幣7兆8,591億元...

70民企投資福州逾千億人民幣

福建省第十五屆民營企業產業項目對接會暨閩台生物醫藥產業合作活動12日在福州舉行，推動民營企業產業項目高質量對接，促進閩台...

