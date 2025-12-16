兩岸企業家峰會12月16日登場

2025兩岸企業家峰會今（16日）起至17日在南京登場，峰會前夕率先舉辦產業鏈、供應鏈對接活動。台灣工商建設研究會理事長雷宏毅表示，「十五五」規劃將為台商在科技創新、產業升級與大陸內需市場帶來新機會；江蘇省委常委胡廣杰則指出，透過優勢互補深化產業鏈協作，是提升企業競爭力的關鍵。

兩岸企業家峰會為目前兩岸現存最高層級的民間經貿交流平台，本屆年會主題為「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」，將圍繞「十五五」規劃，協助台商台企融入大陸新發展格局，並深化兩岸產業鏈、供應鏈融合發展。據悉，大陸全國政協主席王滬寧將出席致詞。

依本次年會議程，台灣方面理事長劉兆玄、大陸方面理事長郭金龍將於16日上午開幕式致詞，16日下午舉行博物館IP授權、人工智能與工業互聯網、能源與環保節能、生物科技、金融等論壇。17日上午續辦AI應用與青年創業孵化器、金融論壇，同日下午由各小組進行總結。