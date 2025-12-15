兩岸供應鏈對接 聚焦穩定與創新

在全球產業鏈、供應鏈面臨地緣政治與保護主義升溫之際，兩岸企業如何穩定布局成為關注焦點。2025年兩岸企業家峰會年會將於16日至17日在南京登場，峰會前夕率先舉辦產業鏈供應鏈對接活動。台灣工商建設研究會理事長雷宏毅表示，「十五五」規畫將為台商在科技創新、產業升級與內需市場帶來新機會；中共江蘇省委常委胡廣杰則指出，透過優勢互補深化產業鏈協作，仍是提升企業競爭力的關鍵。

兩岸企業家峰會為目前兩岸現存最高層級的經貿交流平台，本屆年會主題定為「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」，吸引兩岸企業家、理事會成員及專家學者約800人與會。大陸國台辦發言人陳斌華日前表示，本次年會將圍繞「十五五」規畫制定與實施，聚焦協助台商台企融入大陸新發展格局，並深化兩岸產業鏈、供應鏈融合發展等議題展開交流。據了解，大陸全國政協主席王滬寧將出席致詞。

在15日舉行的產業鏈供應鏈對接活動中，江蘇省台辦副主任郭玉振指出，當前全球產業鏈供應鏈加速重構，外部環境不確定性上升，構建安全穩定且具韌性的產業鏈、供應鏈，已成為兩岸經貿合作的重要方向。

胡廣杰表示，儘管地緣衝突、單邊主義與保護主義升溫，使產業鏈穩定性承壓，但新一輪科技革命與產業變革同步推進，數位化、綠色化與智慧化趨勢為產業發展帶來新動能。他指出，江蘇是台資企業最密集地區之一，累計引進台資項目逾3.2萬個，實際到帳台資金額超過900億美元，蘇台貿易占江蘇對外貿易比重近五分之一，台資企業已成為江蘇產業體系的重要組成。

雷宏毅致詞時則說，這是工商建研會時隔12年再次參加兩岸企業家峰會。他認為，「十五五（2026到2030年）」規劃為台商台企帶來科技創新，產業升級以及內需市場的機會，特別是在新興產業、數位經濟、綠色貿易領域，台商應該積極融入這一個新的發展格局。

雷宏毅稱，江蘇製造業基礎雄厚、產業鏈完整，長期以來為台商深耕大陸市場的重要據點，期盼蘇台雙方持續擴大交流合作，協助台商更深度融入大陸高品質發展進程。致詞最後，雙方皆期許透過本次對接活動與即將登場的年會，進一步凝聚共識，推動兩岸企業合作向更高層次發展。

中國對外面臨關稅戰，內部招商優惠逐漸取消，台商面臨新挑戰。對此，深耕大陸市場逾20年的恆馳環保設備（南京）有限公司副總經理蕭凱嘉表示，公司主要從事廢氣治理設備，長期服務電子半導體、化工與光電產業。他認為，兩岸企業各具優勢，透過多鏈合作可發揮「1加1大於2」效果，有助企業在複雜國際環境下穩定布局，也可尋找傳統產業升級與智能製造轉型的新機會。