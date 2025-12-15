大陸麥當勞漲價 網友：天塌了！平時一天就吃一餐

據深圳新聞網報導，12月15日，有網友在社交平台發文稱：「麥當勞漲價了，餐品的價格均有所上調，漲幅在（人民幣）0.5-1元，包括多款漢堡、小食及套餐」。消息傳出引發大陸網友一片哀嚎，有網友說：「天塌了！」「我的工資沒漲，快吃不起了」。

報導稱，麥當勞巨無霸漢堡（大麥克）、雙層深海鱈魚堡、麥香魚、麥樂雞（麥克雞塊）、大塊雞排的價格都調漲人民幣1元（約合新台幣4.4元）；在小食方面，中份薯條、玉米杯（玉米濃湯）、麥旋風（冰旋風）等上漲人民幣0.5元。

值得注意的是，被大陸網友調侃為「窮鬼套餐」的「1+1隨心配」（1+1星級點）套餐價格這次並未調整，仍為人民幣13.9元起，但其中搭配不同的單品，出現了1元漲幅的組合方式。

對此，麥當勞方面表示，2025年12月15日起，部分餐品的價格增加人民幣0.5到1元。