大陸麥當勞漲價 網友：天塌了！平時一天就吃一餐

聯合報／ 大陸中心／即時報導
麥當勞多項餐點價格今天起上調人民幣0.5元到1元的消息，很快就成為大陸網友熱議話題。（美聯社）
麥當勞多項餐點價格今天起上調人民幣0.5元到1元的消息，很快就成為大陸網友熱議話題。（美聯社）

據深圳新聞網報導，12月15日，有網友在社交平台發文稱：「麥當勞漲價了，餐品的價格均有所上調，漲幅在（人民幣）0.5-1元，包括多款漢堡、小食及套餐」。消息傳出引發大陸網友一片哀嚎，有網友說：「天塌了！」「我的工資沒漲，快吃不起了」。

報導稱，麥當勞巨無霸漢堡（大麥克）、雙層深海鱈魚堡、麥香魚、麥樂雞（麥克雞塊）、大塊雞排的價格都調漲人民幣1元（約合新台幣4.4元）；在小食方面，中份薯條、玉米杯（玉米濃湯）、麥旋風（冰旋風）等上漲人民幣0.5元。

值得注意的是，被大陸網友調侃為「窮鬼套餐」的「1+1隨心配」（1+1星級點）套餐價格這次並未調整，仍為人民幣13.9元起，但其中搭配不同的單品，出現了1元漲幅的組合方式。

對此，麥當勞方面表示，2025年12月15日起，部分餐品的價格增加人民幣0.5到1元。

麥當勞漲價的消息很快就成為大陸網友熱議的話題，在微博上，網友紛紛留言稱：「快樂沒了」「1+1別漲就行」。還有網友表示，「都已經縮成迷你堡了，還要漲價」「1+1之前11.9」「還是那句話，啥都漲，就是工資沒漲」「只要方便麵不漲，還能湊活」。

大陸麥當勞多項餐點的價格今天起上調，有網友高喊：「天塌了！」（圖／取自深圳新聞網）
大陸麥當勞多項餐點的價格今天起上調，有網友高喊：「天塌了！」（圖／取自深圳新聞網）

