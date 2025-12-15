陸證監會：中共中央高度重視資本市場 將持續增強市穩定性

大陸證監會黨委書記、主席吳清近日主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神。針對2026年工作任務，會議提出，要持續增強市場內在穩定性，強化逆周期跨周期調節，健全長效化穩市機制；要啟動實施深化創業板改革，加快科創板改革舉措落地。

根據大陸證監會網站發布，會議認為，這次中央經濟工作會議對資本市場工作作出重要部署，充分體現了黨中央對資本市場的高度重視和殷切期望。要緊扣防風險、強監管、促高品質發展主線，持續深化資本市場投融資綜合改革，更好助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，為「十五五」良好開局積極貢獻力量。

針對未來工作部署，會議提出五點內容。一是堅持戰略引領，認真做好「十五五」規畫編制和實施，系統謀劃未來5年資本市場發展主要目標、任務和重要舉措。

二是堅持固本強基，持續增強市場內在穩定性。積極培育高品質上市公司群體。全面推動落實中長期資金長周期考核機制，大力發展權益類公募基金，推動指數化投資高質量發展。加強跨市場跨行業跨境風險監測監控，強化逆周期跨周期調節，健全長效化穩市機制。持續講好「股市敘事」。

三是堅持改革攻堅，啟動實施深化創業板改革，加快科創板「1+6」改革舉措落地。推動私募基金行業高品質發展，盡快落地商業不動產REITs（不動產投資信託）試點，研究推出新的重點期貨品種。堅持扶優限劣，加快打造一流投資銀行和投資機構。穩步擴大制度型開放，優化合格境外投資者制度和互聯互通機制，提高境外上市備案質效。

四是堅持嚴監嚴管，切實提升監管執法效能。繼續重拳懲治財務造假、內幕交易、市場操縱、挪用侵佔私募基金財產等證券期貨違法違規行為。推出上市公司監管條例，積極配合修訂證券公司、證券投資基金等重點領域法律法規。

五是堅持全面從嚴，縱深推進證監會系統黨風廉政建設。進一步落實黨對資本市場的全面領導，全力支持配合駐證監會紀檢監察組加大案件查辦力度。