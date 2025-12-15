中國11月全國城鎮調查失業率5.1% 與10月持平

中國國家統計局今天公布11月相關經濟數據，11月全國城鎮調查失業率5.1%，與10月相比持平。

中國國務院新聞辦今天舉行11月國民經濟運行情況記者會。根據中國國務院新聞辦網站消息，中國國家統計局新聞發言人付凌暉公布11月相關經濟數據，顯示經濟指標按年表現進一步減慢。

據公布，11月社會消費品零售總額按年增1.3%，低過市場預期，較10月低1.6個百分點，連續6個月增速放緩；1至11月年增4%。

規模以上工業增加值按年增長4.8%，低過市場預期；1至11月年增6%。

1至11月固定資產投資年減2.6%，低過市場預期。房地產開發投資跌幅擴大至15.9%，撇除這項因素，固定資產投資增長0.8%，較10月收窄0.9個百分點。

按月比較，消費轉跌0.42%，工業增長擴大至0.44%。

付凌暉同時公布，1至11月，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。11月，全國城鎮調查失業率為5.1%，與10月持平。至於11月消費者物價指數（CPI）年增0.7%，漲幅比10月擴大0.5個百分點。11月生產者物價指數（PPI）年減2.2%。

付凌暉表示，11月份國民經濟運行總體平穩，延續穩中有進發展態勢。但外部不穩定不確定因素較多，國內有效需求不足，經濟運行面臨不少挑戰。要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。