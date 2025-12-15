陸前11個月房地產投資慘跌16% 傳將財政補貼房貸利息

中國大陸房地產市場投資進一步惡化。大陸國家統計局15日公布，今年1至11月，全國房地產開發投資達人民幣7兆8,591億元，較去年同期大減15.9%。其中，住宅投資下降15.0%。上海第一財經報導，業內認為，從當下行情來看，官方可能推出以政府財政資金對購房貸款利息進行補貼的救市措施。

大陸全國房地產開發投資從2002年起出現衰退。官方數據顯示，2021年，大陸全國房地產開發投資達人民幣14兆7,602億元，較前一年成長4.4%。但2022年至2024年，全國房地產開發投資年比則分別衰退10.0%、9.6%及10.5%。今年前十一個月衰退幅度擴大至15.9%。

根據大陸國家統計局公布的數據，今年1至11月，大陸房地產開發企業房屋施工面積年比下降9.6%，其中住宅施工面積下降10.0%。另，新建商品房銷售面積年比下降7.8%，其中住宅銷售面積下降8.1%；新建商品房銷售額下降11.1%，其中住宅銷售額下降11.2%。

中指研究院指出，對於房地產市場來說，貸款貼息降低了購房門檻，有助於帶動住房交易活躍度提升，穩定市場預期，促進房地產市場修復；對於金融機構來說，貸款貼息有利於減少居民提前還款，緩解銀行經營壓力。

華泰證券分析師戚康旭表示，房貸貼息政策既可降低購房成本，又對預期產生正向作用，將一定程度促進市場築底回穩。後續可關注更大範圍推出的可能性。

但第一財經報導，對於這項政策也有業內人士持謹慎態度。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉就指出，地產止跌回穩，是需要「多措並舉、久久為功」的事情，不太可能有「一招鮮」「一招靈」的措施。應在修復經濟基本面及修復房屋使用價值，如城市更新、不動產REITs等共同合力下，才能夯實止跌回穩的基礎。