從投行看大陸／大陸反洗錢新規分析

台資銀行涉及大陸業務須注意2026年1月1日起實施的客戶盡職調查規定。

2026年1月1日起，大陸銀行將統一實施新的客戶盡職調查規定。最新11號文《金融機構客戶盡職調查和客戶身分資料及交易記錄保存管理辦法》的核心，是要求銀行依據客戶的洗錢風險等級，採取差異化身分核實與交易管控措施，並在風險防控與金融服務效率間取得平衡。

台資銀行在大陸可重點關注新規涉及幾項重大變化。

1、客戶盡職調查差異化

新規要求金融機構對不同風險業務採取差異化管理策略。針對合規的低風險交易，採取簡化盡職調查措施，僅做基礎身分核驗；而針對高風險的交易，像是客戶來自洗錢風險較高的國家地區，或是交易涉及貴金屬、虛擬貨幣等敏感行業，則須進行更嚴格的穿透式審查，核實資金來源與用途，加強交易監測等強化盡職調查手段。

2、取消現金存取登記要求

2026年1月1日起，自然人客戶辦理現金存取、現鈔兌換等一次性金融業務，若金額超過5萬元人民幣時，金融機構須開展客戶盡職調查，如核驗身分等，但不再要求登記資金來源或用途。但是，若交易存在資金快進快出等高風險因素，進一步觸發風險指標時，銀行仍需要做強化調查。此次新規不再對所有大額現金存取進行統一登記，而是引入了更精細化的風險管理思維。

3、存量客戶整改過渡期

新規要求二年內完成全部存量客戶的盡職調查，但對高風險客戶，則應在新規生效後六個月內，也就是2026年6月30日前完成補查，尤其是跨境業務中的高風險存量客戶，須對資金來源與用途、受益所有人、交易背景真實性三大關鍵點進行穿透式核查。尤其是台商常使用的離岸公司，因不公開股東資訊，要穿透識別受益所有人對銀行來說是項挑戰，應通過第三方廠商資料庫或駐外分支機構補充核查。

4、建立高風險國家/地區動態更新機制

新規要求銀行應及時獲取國際反洗錢組織，和大陸官方發布的高風險國家、強化監控國家的名單。對來自高風險國家或地區的客戶或交易，銀行應結合業務關係和交易的風險狀況，採取強化盡職調查措施和必要的風險管理措施。對於來自強化監控國家或地區客戶，銀行在開展客戶盡職調查及劃分客戶風險等級時，應關注客戶所在國家或地區的風險狀況。

大陸人民銀行反洗錢局定期提供FATF發布的「黑名單」（高風險國家）和「灰名單」（加強監控國家），並轉化為大陸境內風險提示。2025年10月，FATF更新了「高風險國家或地區」和「應加強監控的國家或地區」名單，將北韓、伊朗和緬甸列為高風險國家，越南、寮國、尼泊爾、BVI等20個國家、地區則列為應加強監控。

5、建立客戶身分資料及交易紀錄的保存方式和管理機制

新規對客戶身分資料及交易紀錄的保存，要求應遵循「風險為本」原則，確保可追溯性和保密性。保存的資料須確保足以重現和追溯到每筆交易，為反洗錢調查、可疑交易分析提供完整資訊，並採取技術措施防止客戶資訊洩露，確保資料在存儲、傳輸、使用過程中的安全。

