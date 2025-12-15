陸 AI 核心產業規模衝5兆元 增速進一步提升

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國信息通信研究院表示，大陸2025年人工智慧（AI）核心產業規模有望突破人民幣兆元。其中，生產製造環節的大模型應用增長顯著，帶動AI產業規模快速增長。

AI核心產業是指人工智慧技術從研發到應用過程中，直接涉及基礎技術、核心硬體和關鍵軟體的環節，是整個AI產業鏈的基石，涵蓋AI算法、算力硬體與數據資源等三大支柱。

綜合央視、經濟參考報報導，中國信息通信研究院人工智慧研究所所長魏凱表示，2024年大陸AI核心產業規模超過人民幣9,000億元，增速24%。2025年這個數值將會超過人民幣1.2兆元（約合新台幣5.28兆元），增速進一步提升。

2025年AI技術快速迭代，處在從技術創新向現實生產力轉化的關鍵轉折點。

