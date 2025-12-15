阿根廷小麥首出口大陸

阿根廷2024年1月獲得對中國大陸小麥出口許可後首次向大陸開展小麥商業出口，一艘裝載6.5萬噸阿根廷小麥的貨輪13日從該國聖菲省廷布埃斯港啟航前往大陸。在中美關稅戰大背景下，大陸作為阿根廷小麥市場的潛力可能會進一步增加。

新華社報導，聖菲省生產發展部長古斯塔沃．普奇尼表示，此次向大陸出口阿根廷小麥是雙方經貿關係進程中的關鍵節點。「這不僅是一艘駛向中國的貨船，更體現雙方團隊間的高效協調，將進一步拉近兩國關係」。

聖菲省省長馬克西米利亞諾．普利亞羅表示，阿根廷和中國經濟互補性很強，雙方可通過加強貿易往來推動經濟增長、創造就業機會。

報導引述分析人士指出，中國和阿根廷分別是全球重要的食品市場和食品淨出口國，雙方合作與發展空間廣闊。

阿根廷也成為中美貿易戰的得利者，港媒南華早報9月30日曾報導，阿根廷大豆出口訂單本月飆升至七年高位，原因是中國進口商在阿根廷出口稅短期暫停期間購買了數百萬噸黃豆，其近期需求的一半以上來自南美。當時中國對阿根廷黃豆訂單激增讓美政府感到緊張。