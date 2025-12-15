衛藍邁向固態電池第一股 啟動A股創業板IPO進程

大陸電池企業北京衛藍新能源已與中信建投證券簽署上市輔導協議，正式啟動A股創業板IPO進程。如果順利上市，衛藍新能源或將成為A股「固態電池第一股」。分析認為衛藍新能源衝刺IPO，顯示全球固態電池賽道競爭白熱化。

衛藍新能源成立於2016年，是中國科學院物理研究所固態電池產學研孵化企業。

據悉，衛藍新能源產品涵蓋新能源汽車、儲能及低空經濟動力領域，包括360Wh/kg高能量密度動力電芯、280Ah超高安全儲能電芯及320Wh/kg低空經濟動力電芯，已向蔚來、三峽、海博思創、國電投等企業供貨。

在產業化布局，衛藍新能源在北京房山、江蘇溧陽、浙江湖州及山東淄博建設四大產業基地，年產能28.2GWh，規劃總產能超100GWh；坪山基地作為全固態電池小試基地，料2027年實現全固態量產。公司亦與天齊鋰業、華友鈷業、聯泓新科戰略合作。

大陸車企與電池企業正布局全固態電池，料2027年開始裝車，2030年後逐步量產。專家指，其大規模應用仍需突破材料、製程及介面三大核心問題，AI技術則將加速產業化進程。衛藍新能源IPO進程不僅象徵產業化邁出重要步伐，也將對動力電池市場及上游鋰資源需求產生長期影響。