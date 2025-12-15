快訊

衛藍邁向固態電池第一股 啟動A股創業板IPO進程

經濟日報／ 記者黃雅慧謝守真／綜合報導
圖為衛藍新能源和巴斯夫主要領導及成員在廣州車展與展出的全固態電池包合影。（圖／取自衛藍新能源官網）
大陸電池企業北京衛藍新能源已與中信建投證券簽署上市輔導協議，正式啟動A股創業板IPO進程。如果順利上市，衛藍新能源或將成為A股「固態電池第一股」。分析認為衛藍新能源衝刺IPO，顯示全球固態電池賽道競爭白熱化。

衛藍新能源成立於2016年，是中國科學院物理研究所固態電池產學研孵化企業。

據悉，衛藍新能源產品涵蓋新能源汽車、儲能及低空經濟動力領域，包括360Wh/kg高能量密度動力電芯、280Ah超高安全儲能電芯及320Wh/kg低空經濟動力電芯，已向蔚來、三峽、海博思創、國電投等企業供貨。

在產業化布局，衛藍新能源在北京房山、江蘇溧陽、浙江湖州及山東淄博建設四大產業基地，年產能28.2GWh，規劃總產能超100GWh；坪山基地作為全固態電池小試基地，料2027年實現全固態量產。公司亦與天齊鋰業、華友鈷業、聯泓新科戰略合作。

大陸車企與電池企業正布局全固態電池，料2027年開始裝車，2030年後逐步量產。專家指，其大規模應用仍需突破材料、製程及介面三大核心問題，AI技術則將加速產業化進程。衛藍新能源IPO進程不僅象徵產業化邁出重要步伐，也將對動力電池市場及上游鋰資源需求產生長期影響。

衛藍邁向固態電池第一股 啟動A股創業板IPO進程

