摩爾線程 打通陸產GPU產業閉環

「中國國產GPU（圖形處理器）第一股」摩爾線程日前登陸上交所科創板。在創下2024年以來科創板最大規模IPO的同時，這家總部位於北京海淀的中國國產GPU企業成功上市，也意味著大陸在高端GPU晶片這一核心領域打通了從核心技術自主攻堅、產品體系持續反覆運算到資本市場高效賦能的產業閉環。

近年來，人工智慧迅猛發展帶來算力需求激增，從平台的個性化推薦到自動駕駛汽車對道路和人物的即時識別與決策，都離不開GPU在底層提供算力支撐。而中國通用GPU領域卻存在明顯空白，許多企業、機構在過去只能依賴海外產品。2020年，中國晶片產業自立自強呼聲日隆之際，已在GPU領域深耕近二十年的「老兵」張建中作出抉擇：放棄國際巨頭高位，從零開始創立一家中國國產全功能GPU企業。

在國際GPU技術路線分叉口中，摩爾線程選擇了最難、「天花板」最高的一條：全功能GPU路線，追求「一芯多能」。為此，團隊自主研發了核心基座MUSA統一系統架構，並基於此，創下了成立一年就研製出首顆全功能GPU、成立五年成功量產五顆（款）晶片的驚人速度。團隊率先實現了單晶片同時支援AI計算加速、圖形渲染、物理模擬和科學計算、超高清視頻編解碼的技術突破，為大陸高端GPU晶片自主化進程樹立了關鍵技術標竿。

承載著市場對中國大陸高端晶片的厚望，摩爾線程上市首日表現遠超預期，開盤價650元人民幣每股，較發行價114.28元每股大漲468.78%，總市值突破3000億元。截至當日收盤，新股以600.50元每股報收，足見市場對「硬科技」上市公司的追捧與認可。

受到資本熱捧的北京國產算力企業不僅僅是摩爾線程一家。同在科創板上市的寒武紀，作為「科創板AI晶片第一股」，自2020年上市以來便持續獲得市場高度關注。摩爾線程、寒武紀、昆侖芯……一批批「硬科技」企業的飛速發展與奮力創新，正支撐北京乃至大陸在國產算力等關鍵產業環節邁向自主可控。