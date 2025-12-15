陸建能源強國 重押核電、氫能…十五五規劃首度寫入

明年是大陸「十五五（2026到2030年）」規劃開局之年，在近日召開的中共中央經濟工作會議（中經會）上，特別將「能源強國」列為明年經濟工作重點。專家指出，大陸政策層面明確堅持風、光、水、核等多能並舉，氫能、核電被視作需要前瞻布局的未來能源技術。

在此前四中全會提出的「十五五」規劃的建議中，「能源強國」首次被寫入五年規劃，明確要求加快建設新型能源體系，持續提高新能源供給比重，推進化石能源安全可靠有序替代，著力構建新型電力系統，並堅持風、光、水、核等多能並舉。

中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀稱，明年將是從能耗雙控全面轉向碳排放雙控的第一年，相關政策將同步推進。

具體技術路徑上，大陸國家能源局日前發表署名文章提出，需加快能源綠色低碳轉型，建設韌性能源供應鏈，並加快能源科技自立自強。

相關措施還包括積極、安全、有序發展核電，推動非化石能源消費比重提升，同時前瞻布局氫能及可控核融合等未來能源產業。實際上，目前已有超過十個省市在其「十五五」規劃建議中同步布局氫能與核能，顯示前述兩項已成關鍵棋子。

國金證券稱，相較「十四五」，氫能在「十五五」期間政策迫切性與基礎設施完備度均明顯提升，氫、氨、醇作為非電領域脫碳的重要能源載體，產業鏈迎來發展機會。興業證券亦指，「十五五」期間氫能規模化路徑更為清晰，相關產業將加速推進。

在大陸，核電發展被定位為能源結構優化和實現雙碳目標的關鍵領域。近年來，大陸在核電方面核准規模持續擴大。2022年至2025年期間，連續每年核准約十台核電機組，2024年更達到11台，累計核准41台機組，總投資超過人民幣8,000億元。截至2025年，大陸在運核電機組達59台，總裝機容量6,248萬千瓦；核准在建機組53台，裝機容量6,293萬千瓦，總裝機規模突破1.25億千瓦，保持全球第一。