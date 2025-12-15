陸今年AI核心產業規模 有望破5兆元

中國信息通信研究院表示，中國大陸2025年人工智慧（AI）核心產業規模有望突破人民幣兆元。其中，生產製造環節的大模型應用增長顯著，應用案例占比由去年的19.9%增長至25.9%，帶動AI產業規模快速增長。

AI核心產業是指人工智慧技術從研發到應用過程中，直接涉及基礎技術、核心硬體和關鍵軟體的環節，是整個AI產業鏈的基石，涵蓋AI算法、算力硬體與數據資源等三大支柱。

綜合央視、經濟參考報報導，中國信息通信研究院人工智慧研究所所長魏凱表示，2024年大陸AI核心產業規模超過人民幣9,000億元，增速24%。2025年這個數值將會超過人民幣1.2兆元（約台幣5.28兆元），增速會進一步提升。2025年AI技術快速迭代，處在從技術創新向現實生產力轉化的關鍵轉折點。

在技術層面，基礎大模型不斷迭代升級。從中國信通院的大模型測試數據觀察，模型在語言和多模態理解能力上提升顯著，綜合能力分別提升了30%和50%。同時，業界針對自主學習、長期記憶等大模型能力短板也提出了初步方案。

魏凱同時表示，智能體成為大模型應用落地的主要形式，展現出「數位勞動力」的雛形。

例如，針對編程、法律、人力資源等垂直場景的專用智能體聚焦特定行業或任務，強化專業適配能力，實現應用落地的精準破局。

中國電子技術標準化研究院雲計算研究室主任陳志峰指出，目前訓練和推理是AI比較大的一個場景，特別是在統一協調使用的時候。通過這個標準，去解決專業統一統管，提高資源利用率。

據商務大數據監測，今年前10個月，大陸AI眼鏡、智慧手表等智慧穿戴網零額增長23.1%，顯示智慧產品在提振消費、刺激經濟增長方面有重要作用。

大陸工信部副部長張雲明稱，將建成AI大模型公共服務平台，有效促進模型數據算法的開放共享。以AI加新產業、新業態、新模式為代表的「三新」經濟增加值超人民幣24兆元。