全球固態電池競爭白熱化！陸股或迎「固態電池第一股」

大陸證監會網上11日公告，大陸電池企業北京衛藍新能源已與中信建投證券簽署上市輔導協議，正式啟動A股創業板IPO進程。如果順利上市，衛藍新能源或將成為A股「固態電池第一股」。分析認為衛藍新能源衝刺IPO，顯示全球固態電池賽道競爭白熱化。

公司官網顯示，衛藍新能源是中國科學院物理研究所固態電池產學研孵化企業，由中國工程院院士陳立泉、中國科學院物理研究所研究員李泓、教授級高級工程師俞會根於2016年共同發起創辦。其中，陳立泉有「中國鋰電之父」之稱，曾是李泓和寧德時代董事長曾毓群的博士生導師。

在今年6月發布《2025年胡潤全球獨角獸榜》中，衛藍新能源以185億元的估值位居第455位。

融資進度方面，21世紀經濟報導引述天眼查APP披露，衛藍新能源至今已完成九輪融資，最新一輪D+輪融資於今年9月底完成。其中，2022年衛藍新能源完成近15億元D輪融資。投資者眾星雲集，包括華為、小米都在名單。

界面新聞報導，真鋰研究院創始人墨柯表示，固態電池技術研發、量產均需要大量資金。通過IPO，衛藍新能源能夠獲得更優質的融資通道，此外，其作為專注於固態電池的初創企業，如果能成功上市，將為A股市場的固態電池領域注入新鮮血液，有望對行業形成促進。

公開資料顯示，衛藍新能源主營固態鋰離子電池，集研發、生產、市場、銷售於一體。具有40餘年固態電池產業研究經驗，產品主要應用領域涵蓋新能源汽車、儲能、低空經濟動力三大部分。已申請國家專利400餘項，授權100餘項，涉及固態電池復合正極、固態電解質、隔膜和負極等核心材料和技術。

衛藍新能源電池產品已量產裝車：360Wh/kg高能量密度動力電芯已於2023年底量產交付蔚來汽車，單次續航里程超過1,000km；280Ah超高安全儲能電芯已於2023年下半年量產交付，為三峽、海博思創、國電投等多個儲能項目供貨；320Wh/kg高能量密度低空經濟動力電芯已供貨多家國內外無人機、機器人、便攜電源等客戶。

財聯社報導，該公司已形成北京房山、江蘇溧陽、浙江湖州和山東淄博四大產業基地布局，現有年產能達28.2GWh，規劃總產能超過100GWh。此外，坪山基地作為全固態電池小試基地，計劃2027年左右實現全固態電池量產。

綜觀大陸固態電池企業布局，除衛藍新能源、清陶能源等專注於固態電池的初創企業外，寧德時代、比亞迪、國軒高科等傳統液態電池巨頭也在積極投入。目前廣汽集團宣稱建成大陸首條大容量全固態電池產線，正在小批量試產。