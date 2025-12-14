快訊

刺激消費活力 陸再推政策鼓勵個人消費貸

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸內需不振，為刺激消費，大陸此前宣布提供個人消費貸款利息補貼。近期大陸三部門發文再鼓勵個人消費貸。（美聯社）
大陸內需不振，為刺激消費，大陸此前宣布提供個人消費貸款利息補貼。近期大陸三部門發文再鼓勵個人消費貸。（美聯社）

大陸官方針對提振消費再升級措施，大陸商務部中國人民銀行、金融監管總局等三部門發布「關於加強商務和金融協同更大力度提振消費的通知」。內容提及引導信貸資金加大向消費重點領域投放、加快推動個人消費貸業務、鼓勵有條件的地方運用數位人民幣智慧合約紅包提升促消費政策實施質效等。

商務部財務司負責人表示，「通知」提出三方面11條政策措施：一是深化商務和金融系統協作；二是加大消費重點領域金融支持；三是擴大政金企對接合作。該負責人稱，大陸商務部下一步將會同中國人民銀行、金融監管總局，指導各地相關部門和金融機構加強協作，推動相關舉措落地生效，更大力度支持惠民生和提振消費。

通知表示，要培育新型消費，「因地制宜」推動新型消費發展，按照風險可控、商業可持續原則，積極探索金融支持首發經濟、綠色消費、健康消費、數位消費、「人工智慧+消費」、「IP+消費」等消費新業態新模式的有效舉措，提供更具多樣性、差異化的金融服務。

通知稱，要根據客戶還款能力和信用情況，合理確定貸款發放比例、期限和利率，落實好個人消費貸款額度、期限、利率差異化政策，加快推動個人消費貸款業務發展；適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金。

通知表示，要加強金融機構與內外貿一體化重點企業和平台對接，提供境內外交易撮合服務，完善跨境供應鏈融資模式，支持更多企業內外貿一體化經營，擴大內貿險承保規模，支持更多優質外貿產品進入大陸國內市場。

中國人民銀行 金融機構 大陸商務部

相關新聞

全球固態電池競爭白熱化！陸股或迎「固態電池第一股」

大陸證監會網上11日公告，大陸電池企業北京衛藍新能源已與中信建投證券簽署上市輔導協議，正式啟動A股創業板IPO進程。如果...

陸學者：統一後5至10年 讓台北達到大陸二線城市水準

中國大陸明年即將實施簡稱「十五五」規劃的「國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要」，上海復旦大學中國研究院院長張維為說，...

刺激消費活力 陸再推政策鼓勵個人消費貸

大陸官方針對提振消費再升級措施，大陸商務部、中國人民銀行、金融監管總局等三部門發布「關於加強商務和金融協同更大力度提振消...

AI產業應用佔比增 陸2025年AI核心產業規模有望破5兆元

中國信息通信研究院表示，大陸2025年人工智慧（AI）核心產業規模有望突破人民幣兆元。其中，生產製造環節的大模型應用增長...

加研調機構拆解華為麒麟晶片 曝製程N+3 但仍落後台積

儘管面臨美國限制，華為與中芯國際在晶片製造技術上仍取得進展。加拿大知名半導體研調機構TechInsights拆解華為Ma...

影／馬雲現身非洲！與盧安達總統談創新創業合作

阿里巴巴創辦人馬雲再度現身公眾視野，他近期出席由馬雲公益基金會發起、阿里巴巴支持的「非洲商業英雄」活動，雅虎聯合創始人楊...

