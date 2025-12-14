刺激消費活力 陸再推政策鼓勵個人消費貸

大陸官方針對提振消費再升級措施，大陸商務部、中國人民銀行、金融監管總局等三部門發布「關於加強商務和金融協同更大力度提振消費的通知」。內容提及引導信貸資金加大向消費重點領域投放、加快推動個人消費貸業務、鼓勵有條件的地方運用數位人民幣智慧合約紅包提升促消費政策實施質效等。

商務部財務司負責人表示，「通知」提出三方面11條政策措施：一是深化商務和金融系統協作；二是加大消費重點領域金融支持；三是擴大政金企對接合作。該負責人稱，大陸商務部下一步將會同中國人民銀行、金融監管總局，指導各地相關部門和金融機構加強協作，推動相關舉措落地生效，更大力度支持惠民生和提振消費。

通知表示，要培育新型消費，「因地制宜」推動新型消費發展，按照風險可控、商業可持續原則，積極探索金融支持首發經濟、綠色消費、健康消費、數位消費、「人工智慧+消費」、「IP+消費」等消費新業態新模式的有效舉措，提供更具多樣性、差異化的金融服務。

通知稱，要根據客戶還款能力和信用情況，合理確定貸款發放比例、期限和利率，落實好個人消費貸款額度、期限、利率差異化政策，加快推動個人消費貸款業務發展；適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金。

通知表示，要加強金融機構與內外貿一體化重點企業和平台對接，提供境內外交易撮合服務，完善跨境供應鏈融資模式，支持更多企業內外貿一體化經營，擴大內貿險承保規模，支持更多優質外貿產品進入大陸國內市場。