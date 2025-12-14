快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

聽新聞
0:00 / 0:00

陸學者：統一後5至10年 讓台北達到大陸二線城市水準

聯合報／ 大陸中心／即時報導
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議大陸涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議大陸涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國大陸明年即將實施簡稱「十五五」規劃的「國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要」，上海復旦大學中國研究院院長張維為說，他曾建議大陸做兩岸關係的研究人員，對台宣傳傳播可以稍微靈活一點，講點生動的東西。例如跟台灣說，現在就可以開始幫台灣編製五年規劃。

張維為在12月9日播出的《這就是中國》節目中還說，建議大陸涉台部門可以向台灣民眾宣傳：「統一後5年到10年，使台北基礎設施達到中國二線城市水平。再用15年達到上海的水平，這就很了不起了， 20年後達到世界一流水平。」

今年10月26日至28日，新華社曾連續三天刊發「鍾台文」署名文章 ：《台灣問題的由來和性質》《兩岸關係發展和統一利好》《祖國必然統一，勢不可擋》。張維為說，新華社這三篇文章，其中就提到，台灣經濟缺電缺水，缺很多基本的原材料，大陸可以以非常優惠的條件提供台灣幫助。

他指出，大陸巨大的市場還可以使台灣經濟「上很大一個台階」，特別現在的新產業方面，大陸很有章法。張維為說，「你看這五年規劃提到傳統產業通過AI賦能，新興產業、未來產業，每一種類型都有不同的方法來支持。以後台灣經濟放在一起規劃，台灣很多地方要好好跟大陸學習。」

針對中共四中全會公報提到「推進中國統一」，張維為指出，「推進」跟「推動」不一樣。推進是相當具體的一步一步，「現在你看就是一個接一個步驟」。

張維為稱，10月底大陸國家主席習近平和美國川普在韓國釜山會談時沒有提台灣問題，當時有人問他這是什麼原因，他回答說：「此時無聲勝有聲，於無聲處聽驚雷」。

張維為強調，中國已經強大到有足夠的定力，不和別人談這些事情，「我們自己做主了」。如果要談的話，他引用大陸電影《流浪地球2》裡的台詞：「我們不是來和你商量的，是來告知你的」，就這麼簡單。

對於台灣近幾年「去中國化」的趨勢，張維為表示，兩蔣時期還是抓中國文化教育的，儘管現在台獨上來了，產生了消極影響，但台灣中國文化的「根」還在。

「你看現在大陸的任何連續劇，幾乎在大陸火，在台灣也會火，連《沈默的榮耀》在台灣都很火。大陸手機的App，如TikTok、抖音、小紅書在台灣同樣火，背後是中國文化對台灣的影響輻射力很大。」

張維為預期，統一後，「治理有中國文化作為根基的地方，要容易得多」。此外，他還認為，「文化有時是需要塑造的，有時『霹靂手段』才是真的菩薩心腸，真是塑造出來的。他不懂事，你要警醒他一下，他才會懂。」

張維為說，當年中國「和平解放西藏」，在昌都打了一仗， 藏軍18天就投降，完全失去抵抗力，知道大勢已去，然後就到北京來簽和平協議；「在英國及其那些其它帝國主義勢力及其走狗，還沒有意識到之前，我們就迅雷不及掩耳地實現了西藏的和平解放。」

台灣問題 對台

延伸閱讀

大陸商場手扶梯夾死狗影片瘋傳！男女主人傷心抹淚 網斥：無資格喊

旅遊禁令滿月！日旅宿業者曝「影響有限」 大陸旅行社損失反而更大

大陸今年電影票房已破2200億元 國產片佔8成

想吃仇日紅利大翻車！「賽德克．巴萊」大陸重映萬場慘崩「2人買票」

相關新聞

陸學者：統一後5至10年 讓台北達到大陸二線城市水準

中國大陸明年即將實施簡稱「十五五」規劃的「國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要」，上海復旦大學中國研究院院長張維為說，...

加研調機構拆解華為麒麟晶片 曝製程N+3 但仍落後台積

儘管面臨美國限制，華為與中芯國際在晶片製造技術上仍取得進展。加拿大知名半導體研調機構TechInsights拆解華為Ma...

中國勞動力不只變少還變老 2023平均年齡近40歲

最新數據顯示，從1985到2023年，中國大陸勞動力平均年齡從32.25歲增加到39.66歲。其中，城鎮勞動力從33.0...

影／馬雲現身非洲！與盧安達總統談創新創業合作

阿里巴巴創辦人馬雲再度現身公眾視野，他近期出席由馬雲公益基金會發起、阿里巴巴支持的「非洲商業英雄」活動，雅虎聯合創始人楊...

闢謠辭職傳聞 中證監主席吳清指外媒錯誤報導創造流量

日前外媒曾報導，中國證監會主席吳清可能因健康因素「辭職」。吳清近日出席公開活動特別針對此事澄清，並稱相關錯誤報導創造流量...

萬科三項債務展期未獲通過 恐加劇陸地產業衰退

大陸房企巨頭萬科15日到期境內債券的展期議案未能獲得足夠債券持有人的支持，違約風險加劇，但萬科還有五個工作日寬限談判期。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。