陸學者：統一後5至10年 讓台北達到大陸二線城市水準

中國大陸明年即將實施簡稱「十五五」規劃的「國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要」，上海復旦大學中國研究院院長張維為說，他曾建議大陸做兩岸關係的研究人員，對台宣傳傳播可以稍微靈活一點，講點生動的東西。例如跟台灣說，現在就可以開始幫台灣編製五年規劃。

張維為在12月9日播出的《這就是中國》節目中還說，建議大陸涉台部門可以向台灣民眾宣傳：「統一後5年到10年，使台北基礎設施達到中國二線城市水平。再用15年達到上海的水平，這就很了不起了， 20年後達到世界一流水平。」

今年10月26日至28日，新華社曾連續三天刊發「鍾台文」署名文章 ：《台灣問題的由來和性質》《兩岸關係發展和統一利好》《祖國必然統一，勢不可擋》。張維為說，新華社這三篇文章，其中就提到，台灣經濟缺電缺水，缺很多基本的原材料，大陸可以以非常優惠的條件提供台灣幫助。

他指出，大陸巨大的市場還可以使台灣經濟「上很大一個台階」，特別現在的新產業方面，大陸很有章法。張維為說，「你看這五年規劃提到傳統產業通過AI賦能，新興產業、未來產業，每一種類型都有不同的方法來支持。以後台灣經濟放在一起規劃，台灣很多地方要好好跟大陸學習。」

針對中共四中全會公報提到「推進中國統一」，張維為指出，「推進」跟「推動」不一樣。推進是相當具體的一步一步，「現在你看就是一個接一個步驟」。

張維為稱，10月底大陸國家主席習近平和美國川普在韓國釜山會談時沒有提台灣問題，當時有人問他這是什麼原因，他回答說：「此時無聲勝有聲，於無聲處聽驚雷」。

張維為強調，中國已經強大到有足夠的定力，不和別人談這些事情，「我們自己做主了」。如果要談的話，他引用大陸電影《流浪地球2》裡的台詞：「我們不是來和你商量的，是來告知你的」，就這麼簡單。

對於台灣近幾年「去中國化」的趨勢，張維為表示，兩蔣時期還是抓中國文化教育的，儘管現在台獨上來了，產生了消極影響，但台灣中國文化的「根」還在。

「你看現在大陸的任何連續劇，幾乎在大陸火，在台灣也會火，連《沈默的榮耀》在台灣都很火。大陸手機的App，如TikTok、抖音、小紅書在台灣同樣火，背後是中國文化對台灣的影響輻射力很大。」

張維為預期，統一後，「治理有中國文化作為根基的地方，要容易得多」。此外，他還認為，「文化有時是需要塑造的，有時『霹靂手段』才是真的菩薩心腸，真是塑造出來的。他不懂事，你要警醒他一下，他才會懂。」

張維為說，當年中國「和平解放西藏」，在昌都打了一仗， 藏軍18天就投降，完全失去抵抗力，知道大勢已去，然後就到北京來簽和平協議；「在英國及其那些其它帝國主義勢力及其走狗，還沒有意識到之前，我們就迅雷不及掩耳地實現了西藏的和平解放。」