中國財政部：2026年將發行超長期特別國債
中國財政部表示，要準確把握明年經濟工作的總體要求和政策取向，用好用足各類政府債券資金，發行超長期特別國債。
據中國財政部官網消息，中國財政部部長藍佛安12日主持召開黨組會議。
會議認為，按照中共中央經濟工作會議部署安排，明年政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，提升宏觀經濟治理效能。
會議表示，財政部門要準確把握明年經濟工作的總體要求和政策取向，保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，提高政策精準性和有效性。同時，用好用足各類政府債券資金，發行超長期特別國債，持續支持「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）建設、「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）工作。
會議說，重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」底線。化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，嚴禁違規新增隱性債務。嚴肅財經紀律，黨政機關要堅持過緊日子。健全預期管理機制，提振社會信心。
會議最後強調，臨近歲末年初，要做好困難群眾幫扶救助、安全生產、應急救災等工作，兜牢民生底線。
