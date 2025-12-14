萬科三項債務展期未獲通過 恐加劇陸地產業衰退

大陸房企巨頭萬科15日到期境內債券的展期議案未能獲得足夠債券持有人的支持，違約風險加劇，但萬科還有五個工作日寬限談判期。市場觀察人士警告稱，萬科日益惡化的問題可能拖累中國大陸經濟，並可能加劇房地產行業的衰退。

每日經濟新聞報導，中國銀行間市場交易商協會網站13日刊發公告顯示，萬科「22萬科MTN004」持有人會議三項展期議案均未獲有效通過，核心展期規則均為展期一年且期間不付本息，差異在增信安排。議案一未設增信，無人同意；議案二增信加調整本息兌付，獲83.40%同意；議案三僅一票同意。萬科還有5個工作日寬限期談判。

而據債券募集說明書，議案要通過，需持有本期債務融資工具表決權超過總表決權數額90%的持有人同意。

該議案以及另外兩項議案本可讓資金緊張的萬科將人民幣20億元債券的償付延遲一年。可以緩解萬科近期緊張的債務狀況。彭博報導，為債券展期計劃贏得支持是萬科緩解流動性壓力的關鍵一環。若無展期協議，且如果到15日無法完成全額兌付，萬科面臨即刻的違約風險，儘管根據該債券的募集說明書，公司仍有五個工作日的寬限期。

匯生國際資本有限公司總裁黃立冲表示，市場化化債，是指債務問題主要通過企業與債權人博弈、交易結構設計和資產處置來解決，而不是依賴行政命令和無條件兜底。他指出，相較大陸中小出險房企，萬科市場化化債優勢仍在，因為牌桌、時間跟資產池還在，通過多輪展期、資產證券化、項目並表/出表、股權引入等組合方式，爭取更長的攤銷週期。

不過，黃立冲稱，萬科的「挑戰是體量太大、項目鋪得太廣，社會負面影響巨大，每一步都在監管、評級和市場的放大鏡下，容錯空間反而更小。」

財報顯示，2025年前三季，萬科權益淨虧損人民幣280.2億元，在經營上仍面臨階段性壓力；持有的貨幣資金為人民幣656.8億元，有息負債合計人民幣3,629.3億元，資產負債率為73.5%。

近期萬科債務狀況嚴峻，最大國有股東、已向萬科提供了超過人民幣300億元股東貸款的深圳市地鐵集團收緊了融資條件。此舉暗示深鐵對萬科支持策略的轉變，導致萬科證券大幅下跌。彭博12日引述消息人士報導，大陸監管機構有可能不願出手救助萬科，並已開始制定計劃以控制事態發展。