聽新聞
0:00 / 0:00

陸明年堅持對外開放 擴大出口也要增進口

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

中共中央財辦副主任韓文秀昨天表示，明年要堅持對外開放，推動多領域合作共贏，既要擴大出口，也要增加進口，推動外貿可持續發展。此外，要優化「兩新」政策（設備更新和消費品舊換新）實施，給予地方更多自主空間。

央視新聞報導，韓文秀在中國國際經濟交流中心舉辦的二○二五─二○二六中國經濟年會上介紹，開放是中國式現代化的鮮明標識，要穩步擴大制度型開放，有序擴大服務領域自主開放，優化自由貿易試驗區布局範圍。二○二五年，大陸外貿展現出強大的韌性，實現了逆勢增長。明年要鼓勵支持服務出口，積極發展數位貿易、綠色貿易，既要擴大出口，也要增加進口，推動外貿可持續發展。

韓文秀指出，今年以來消費品「以舊換新」政策帶動相關商品銷售較快增長，新能源汽車市場滲透率十一月已近百分之六十，體育賽事、文化旅遊消費火熱，下一步要深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計畫，繼續提高城鄉居民基礎養老金，要以新需求引領新供給，以新供給創造新需求。

適應消費結構變化擴大優質商品和服務的供給，優化「兩新」政策實施，給予地方更多自主空間，要清理消費領域不合理的限制措施，釋放服務消費潛力。大陸入境消費還有很大增長空間，要優化入境消費環境，打造「購在中國」品牌。

新能源車 消費 中共

延伸閱讀

大陸AI晶片前景一片樂觀？專家示警：別高興太早

王毅訪阿拉伯聯合大公國 喊深化油氣合作

輝達H200不再吃香？白宮AI沙皇直言：大陸改用國產晶片 拚半導體自立

悼念南京大屠殺大陸舉辦國家公祭 東部戰區發布「大刀．祭」海報

相關新聞

王毅訪阿拉伯聯合大公國 喊深化油氣合作

大陸外交部長王毅12日在阿布達比，和阿拉伯聯合大公國副總理兼外長阿布都拉舉行會談。王毅表示，大陸支持阿拉伯聯合大公國在國...

鞏固地盤的「進攻式防禦」 恒隆聯手上海九百90億爆改梅龍鎮廣場

當LV將「路易號」巨輪停靠在上海南京西路興業太古匯，港股上市公司恒隆地產12日宣布，與上海九百集團達成合作，接手南京西路...

大陸車企搶電池儲能爆單 動力電池廠商競相醞釀漲價

受動力電池供需緊張格局持續影響，為破解電池供應瓶頸、保障整車生產節奏，大陸一些車企紮堆湧向龍頭電池廠商「排隊求貨」。小鵬...

大陸財政部：明年要保持必要的財政赤字 發行超長期特別國債

大陸財政部部長藍佛安12日主持召開黨組會議時指出，財政部門要準確把握明年經濟工作的總體要求和政策取向，保持必要的財政赤字...

為化解規模8兆美元小銀行體系風險 陸1年註銷350張銀行牌照

大陸正以前所未有的速度推進中小銀行整合，目的化解規模高達8兆美元（新台幣251兆元）的小銀行體系風險。但最新數據顯示，儘...

陸明年堅持對外開放 擴大出口也要增進口

中共中央財辦副主任韓文秀昨天表示，明年要堅持對外開放，推動多領域合作共贏，既要擴大出口，也要增加進口，推動外貿可持續發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。