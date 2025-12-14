陸明年堅持對外開放 擴大出口也要增進口

中共中央財辦副主任韓文秀昨天表示，明年要堅持對外開放，推動多領域合作共贏，既要擴大出口，也要增加進口，推動外貿可持續發展。此外，要優化「兩新」政策（設備更新和消費品舊換新）實施，給予地方更多自主空間。

央視新聞報導，韓文秀在中國國際經濟交流中心舉辦的二○二五─二○二六中國經濟年會上介紹，開放是中國式現代化的鮮明標識，要穩步擴大制度型開放，有序擴大服務領域自主開放，優化自由貿易試驗區布局範圍。二○二五年，大陸外貿展現出強大的韌性，實現了逆勢增長。明年要鼓勵支持服務出口，積極發展數位貿易、綠色貿易，既要擴大出口，也要增加進口，推動外貿可持續發展。

韓文秀指出，今年以來消費品「以舊換新」政策帶動相關商品銷售較快增長，新能源汽車市場滲透率十一月已近百分之六十，體育賽事、文化旅遊消費火熱，下一步要深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計畫，繼續提高城鄉居民基礎養老金，要以新需求引領新供給，以新供給創造新需求。

適應消費結構變化擴大優質商品和服務的供給，優化「兩新」政策實施，給予地方更多自主空間，要清理消費領域不合理的限制措施，釋放服務消費潛力。大陸入境消費還有很大增長空間，要優化入境消費環境，打造「購在中國」品牌。