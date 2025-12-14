陸管控鋼品 出口須申請許可

中國大陸計劃從2026年1月1日開始對部分鋼鐵產品出口實施許可證制度，以規範鋼鐵出口。這是大陸自2009年取消鋼鐵出口許可證管理制度16年後的再次實施。

大陸商務部與海關總署公告，約300種鋼鐵產品出口商須根據出口合約和製造商提供的產品品質檢驗證明申請許可證，共有300項鋼鐵項目，實施出口許可證制度。

公告規定，對外貿易經營者出口前述貨物，應憑貨物出口合約、生產商開立的產品品質檢驗合格證明申領出口許可證。商務部及受商務部委託的省級地方商務主管部門及部分副省級城市商務主管部門依分工簽發許可證。公告自2026年1月1日起執行。

國內鋼鐵業者指出，這對亞洲區鋼價供需影響會降低，鋼價有望獲得支撐。新政策對未來鋼價走勢具關鍵性，過去部分大陸鋼廠以低於成本價格向海外銷售，此一政策調整，大幅削弱低價鋼品擾市動能，優化供需結構，亞洲市場原本供過於求壓力將獲得緩解。當「量」受到控制，「價」自然能獲得有力支撐。

隨干擾市場低價雜音消除，鋼價將回歸由需求與品質決定的基本面。這對長期堅持高品質、高技術含量的中鋼（2002）等而言是大利多，預示亞洲鋼市將從谷底翻揚，進入穩健上行周期。

路透報導，市場曾有傳言稱北京可能正在計劃採取此類行動。該部在2024年底曾表示，一份包含43個商品類別清單──包括小麥、玉米、煤炭和原油，在2025年需要獲得出口許可。（記者黃國樑、陳湘瑾、黃淑惠、林政鋒）