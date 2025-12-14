中財辦定調外貿政策 明年進出口將同步擴大

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中共中央財辦副主任韓文秀表示，明年要堅持對外開放，推動多領域合作共贏，既要擴大出口，也要增加進口。此外，要優化「兩新」政策（設備更新和消費品舊換新）實施，給予地方更多自主空間。

央視新聞報導，韓文秀在中國國際經濟交流中心舉辦的2025-2026中國經濟年會上介紹，開放是中國式現代化的鮮明標識，要穩步擴大制度型開放，有序擴大服務領域自主開放，優化自由貿易試驗區布局範圍。2025年，大陸外貿展現出強大的韌性，實現了逆勢增長。明年鼓勵支持服務出口，積極發展數位貿易、綠色貿易。

韓文秀表示，要繼續縱深推進全國統一大市場建設，下更大的氣力推進解決拖欠企業帳款問題。繼續規範涉企執法行為，深入整治內卷式競爭，綜合運用標準引領、價格執法等監管手段，形成優質優價、良性競爭的市場秩序。

