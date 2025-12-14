華為高階手機征戰中東 Mate X7、開放式TWS耳機杜拜亮相

在由蘋果和三星長期主導的中東高階手機市場上，華為正在奮力破局。華為日前在阿聯酋杜拜發表折疊手機Mate X7、開放式TWS耳機等系列產品。這是繼今年早些時候推出Pura 80系列後，在不到半年內，華為向中東市場發起的第二次高階市場衝鋒。

分析認為，杜拜並非普通戰場，它所在的波斯灣地區，是全球少數仍保持穩健增長的高價值市場。

由於地理優勢，杜拜已成為輻射中東、北非乃至南亞10多億人口消費市場的戰略樞紐。

第一財經日報報導，Omdia中東非高級顧問Manish Pravinkumar表示，中東市場正逐漸成為大陸品牌在亞洲以外的關鍵增長支柱。大陸智慧手機品牌過去一年在中東市場呈現出差異化發展且整體態勢向好。但從當地高階市占來看，依靠著成熟的零售布局和品牌效應，蘋果和三星依然占據著當地超過九成的市場。

根據調研機構Omdia最新發布的報告，2025年第3季，中東智慧手機市場出貨量1,510萬支，年增23%；其中阿聯酋市場年增13%，展現出強勁增長力。

對於華為而言，杜拜更是全球市場蛋糕中的「必爭之地」。在2019年之前，這裡曾是華為海外的主戰場之一，市占一度躍居中東地區第二。因此，重新奪取「全球高階市場」的認知高地，杜拜是繞不開的一站。

此次海外產品部署中，華為並沒有同步推出直板機，而是將折疊旗艦機Mate X7作為核心產品，對三星Galaxy Z Fold系列發起直接進攻。目前在大陸折疊市場中，華為的市場占比達到70%。根據華為官方數據，上一代產品Mate X6目前已在歐洲、中東、南美等30多個國家販售。

除了手機的部署外，華為在中東的市場動作也在加快。今年上半年，在杜拜SAMENA領袖峰會上，華為提出區域智慧化轉型戰略並發表AI資料中心解決方案，從國家數字經濟夥伴的層面建立合作根基，這步棋意在對接阿聯酋先前提出的「2030年AI戰略」。