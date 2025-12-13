快訊

王毅訪阿拉伯聯合大公國 喊深化油氣合作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部長王毅（左），和阿拉伯聯合大公國副總理兼外長阿布都拉（右）舉行會談。圖／大陸外交部
大陸外交部長王毅（左），和阿拉伯聯合大公國副總理兼外長阿布都拉（右）舉行會談。圖／大陸外交部

大陸外交部長王毅12日在阿布達比，和阿拉伯聯合大公國副總理兼外長阿布都拉舉行會談。王毅表示，大陸支持阿拉伯聯合大公國在國際和地區事務中發揮更大作用，中阿兩國也要深化油氣等傳統領域合作。

大陸外交部官網發布，王毅表示，雙方要持續推進共建「一帶一路」，深化投資、油氣、基建等傳統領域合作，開拓新能源、科技創新等新興領域合作，探索展開三方合作，辦好兩國產能合作示範園。雙方也要促進旅遊、高校、青年、民航、智庫等領域合作，密切人文交流，爭取儘早達成在阿拉伯聯合大公國200所學校開設中文課程的目標。

王毅還指出，大陸將在2026年舉辦第二屆中阿峰會，歡迎阿拉伯聯合大公國領導人赴中出席。希望阿拉伯聯合大公國為推動儘早完成大陸和海合會（台稱「波斯灣合作理事會」）自貿協定談判，發揮積極作用。

波斯灣合作理事會（GCC），是由沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國6國組成。大陸與波斯灣合作理事會正推動自貿協定談判，目標是早日完成並提升三方（大陸－東協－波斯灣合作理事會）貿易水準。這被大陸視為擴大區域開放、深化能源與數字經濟合作的重要舉措。

