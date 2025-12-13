鞏固地盤的「進攻式防禦」 恒隆聯手上海九百90億爆改梅龍鎮廣場

當LV將「路易號」巨輪停靠在上海南京西路興業太古匯，港股上市公司恒隆地產12日宣布，與上海九百集團達成合作，接手南京西路1038號（即梅龍鎮廣場）的商業營運，恒隆將以20年營運租賃模式經營梅龍鎮廣場。

不過，恒隆並未披露此次取得梅龍鎮廣場20年經營權的代價。上海九百則透露，梅龍鎮廣場項目總建築面積約12.52萬平方公尺，總投資人民幣22億元（新台幣90.2億元）。

時代財經報導，恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，南京西路不僅是滬上乃至全大陸頂級時尚及商業地標，更是承載上海文化底蘊與歷史記憶的核心脈絡。他用「具有劃時代意義」來形容此次合作。

自2001年上海恒隆廣場開業以來，恒隆幾乎完整經歷了奢侈品行業在大陸從啟蒙到成熟的20年。但隨著奢侈品消費持續遇冷，更追求獨特文化體驗和情緒價值的年輕一代崛起，傳統的奢侈品零售模式面臨壓力。另一方面，興業太古匯透過引入「路易號」全球地標，分流高端客群與品牌資源，持續挑戰上海恒隆廣場的傳統霸主地位。

這也不是恒隆今年首次在核心商圈的大手筆動作。今年下半年，恒隆接連拿下杭州百貨大樓、無錫新世界百貨等熱門商業項目的經營權。隨著地產進入調整週期，曾經重金投入的恒隆，在大陸市場也換了一種更輕的姿態。

梅龍鎮廣場位於上海核心商圈南京西路，由香港和記黃埔地產、長江實業集團、上海梅龍鎮集團投資開發，於1997年開業，與相鄰的中信泰富廣場、上海恒隆廣場構成了南京西路「金三角」，曾共同支撐起南京西路作為全國高端零售核心的江湖地位。

2024年6月30日，來自日本的伊勢丹百貨租約到期，結束在華近30年營運，梅龍鎮廣場隨後閉店並進入為期三年的整體改造。之後北京SKP、恒隆集團、日本阪急百貨均被傳出有接手梅龍鎮廣場的計畫，但各方始終保持沉默。

直到今年8月招標文件公布，合作框架才逐漸清晰。在梅龍鎮廣場商業運營合作項目招標中，恒隆旗下子公司上海恒宜商商業經營管理參與投標。投標人將與上海九百成立合資公司，以租賃方式共同運營這一地標專案。合資公司將負責商業、酒店、辦公營運及物業管理，專案履約期為20年。

根據要求，商業營運面積不得低於5萬平方公尺，計畫於2027年初開業；酒店與辦公部分則將在2028年5月前投入使用，並需引入一家面積不少於1.8萬平方公尺的國際頂級品牌酒店，這將是梅龍鎮廣場首次引入奢華酒店。同時，投標人需投入至少人民幣5億元作為裝修成本，上海九百則按持股比例同步投入。

對於恒隆而言，這不僅是一次資產佈局的擴展，更是一場鞏固地盤的「進攻式防禦」。過去五年，上海恒隆廣場增長曲線出現波動：2020年、2021年及2023年租戶銷售額保持增長，但在2022年和2024年分別出現24%與22%的明顯下滑，今年上半年仍繼續下降8%。

有限的體量被認為是制約上海恒隆廣場業績增長的重要因素，5.37萬平方公尺的面積，已難以承接更大規模的品牌產品線與消費需求。

特別是自2023年下半年，全球奢侈品市場進入降溫周期以來，上海恒隆廣場承壓更為明顯。為此，恒隆也開始放下身段，例如取消延用數年的「高端」與「次高端」商場分類、引入Jellycat等熱門IP快閃體驗店、落地老鋪黃金等本土高端品牌，以增強對年輕人的情感連接。

除了重構品牌邏輯，提升業態體驗，隨著梅龍鎮廣場改造的落地，恒隆也在試圖透過物理空間擴張，來鞏固在「大陸第一條西式馬路」的領導地位。

奢侈品市場持續承壓，恒隆面臨的業績挑戰也是全方位的。恒隆集團、恒隆地產董事長陳文博指出，2024年恒隆地產整體租賃收入95.15億港元，年減6%，其中大陸租賃收入下降5%，這是24年持續增長後的首次下跌，。

下滑態勢仍在蔓延。今年上半年，恒隆地產收入49.68億港元，年減18.74%，其中大陸租賃收入年減2.39%。

盧韋柏表示，大陸零售商業高速增長的時期已經過去了，現在恒隆再度進行大面積鋪點的機會已經沒有了。因此每進入一個新城市，恒隆都必須重新組建一支全新的團隊，這在營運與管理上都頗具挑戰。與其不斷開闢全新城市，不如更加聚焦現有項目所在城市的深耕與擴展，也就是恒隆集團9月22日發布的「恒隆V.3」戰略。這一策略如今已在上海、杭州、無錫、昆明等城市落地。

恒隆逆勢加碼背後，競爭正在從四面八方撲面而來。尤其在上海，高端零售格局加速洗牌。浦西的上海恒隆廣場固然是多年樹立的奢侈品標竿，但浦東國金中心IFC、前灘太古里等新興地標正不斷蠶食市占。同處南京西路商圈的興業太古匯也迎來翻盤，巴黎世家獨棟旗艦店、大陸首家直營勞力士旗艦店及6月底啟幕的LV路易號巨輪，都對上海恒隆廣場發起前所未有的挑戰。