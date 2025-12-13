大陸財政部：明年要保持必要的財政赤字 發行超長期特別國債

大陸財政部部長藍佛安12日主持召開黨組會議時指出，財政部門要準確把握明年經濟工作的總體要求和政策取向，保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，提高政策精準性和有效性。用好用足各類政府債券資金，發行超長期特別國債，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作。

2025年大陸的財政赤字率設定為 4%左右，創下歷史新高，赤字規模約人民幣 5.66兆元。「超長期特別國債」是大陸為了支持重大戰略和擴大內需，而發行的 20年、30年、50年期的特別國債。2025年計劃總規模人民幣 1.3兆元，比2024年增加人民幣3000億元。主要用於「兩重」建設（重大戰略與安全能力）和「兩新」工作（設備更新與消費品以舊換新）。

財聯社報導，會議指出，繼續實施更加積極的財政政策，支持持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，促進保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

會議指出，按照中央經濟工作會議部署安排，明年政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，提升宏觀經濟治理效能。財政部門要準確把握明年經濟工作的總體要求和政策取向，保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，提高政策精準性和有效性。

會議指出，用好用足各類政府債券資金，發行超長期特別國債，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作。支持優化「兩新」政策實施，用好個人消費貸款和服務業經營主體貸款「雙貼息」政策，大力支持實施提振消費專項行動。適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」項目，優化地方政府專項債券用途管理，更好發揮政府投資帶動效應，推動投資止跌回穩。

此外，會議提到，要加強財政科學管理，優化財政支出結構，規範稅收優惠、財政補貼政策。加強財政政策與金融政策協同，更好同向發力、形成合力。重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）底線。積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，嚴禁違規新增隱性債務。

會議要求，嚴肅財經紀律，黨政機關要堅持過緊日子。健全預期管理機制，提振社會信心。要及早謀劃、落實落細明年各項財政工作，進一步提高財政宏觀調控效能，有力推動經濟社會持續健康發展。